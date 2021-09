Carrera Cup Italia, Bonaldi Motorsport pronta per Vallelunga

Bonaldi Motorsport si appresta questo fine settimana a riaccendere il motore della propria 911 GT3 Cup in occasione del quarto round della Carrera Cup Italia. Dopo la pausa estiva l’Autodromo di Vallelunga dà il via alla seconda parte stagionale del monomarca organizzato da Porsche Italia.

Marzio Moretti, dopo aver rotto il ghiaccio con la vittoria in occasione del penultimo appuntamento al Mugello e aver conquistato un secondo posto nell’ultimo appuntamento di Imola, ha accorciato sensibilmente il distacco dalla vetta della classifica generale e creato i presupposti per cercare di portare nella ricca bacheca del team bergamasco un trofeo che ancora manca.

Le ultime gare hanno evidenziato quanto sia alto e omogeneo il livello di competitività del campionato, con una decina di piloti in grado potenzialmente di puntare al successo di tappa: la costanza di rendimento diventa ancora di più una qualità fondamentale e Moretti sembra aver intrapreso la strada giusta, a quanto filtra dai commenti del team manager Marco Bielli, che si è così espresso in vista dell'appuntamento capitolino: "In un campionato quale si sta rivelando la Carrera Cup Italia di quest’anno, essere veloci conta ma conta di più essere costanti. Marzio è sicuramente uno dei piloti più veloci del campionato e il nostro obiettivo è quello di limitare per quanto più possibile gli imprevisti di vario genere affrontando ogni sessione con meticolosità".