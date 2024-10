Carrera Cup Italia | BeDriver è già nel 2025 e annuncia Klein!

La Porsche Carrera Cup Italia 2024 si è conclusa soltanto due domeniche fa a Monza, ma il team BeDriver si è già catapultato nella prossima stagione e per il monomarca tricolore 2025 annuncia niente meno che Marvin Klein.

Classe 1999, il pilota francese è tra i piloti più esperti e vincenti nel panorama Porsche "Cup" e vanta due titoli nel monomarca transalpino, centrati nel biennio 2021-2022. Quest'anno Klein è stato protagonista su più fronti e ha concluso al terzo posto sia la Porsche Mobil 1 Supercup sia la Carrera Cup Italia, nella quale con Target Competition ha lottato per il titolo proprio fino al gran finale di Monza e ha terminato in classifica a pari punti con Larry Ten Voorde (ma con una gara vinta in meno: 3 contro 4) alle spalle del neo-campione Keagan Masters.

"Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Marvin nel nostro team per la stagione 2025 - ha dichiarato Alessandro Poli, team owner di BeDriver, che nel 2024 ha schierato ben tre 911 GT3 Cup -; la sera in cui abbiamo firmato il contratto per la prossima stagione è stato davvero molto emozionante. Avere nel nostro team un pilota del suo calibro è un onore. Ho sempre seguito il suo talento, è un grande pilota e sono certo che si rivelerà una risorsa fondamentale per BeDriver, aiutandoci a concretizzare il nostro lavoro e a essere competitivi per il titolo."

Originario di Aubagne, città non lontana da Marsiglia, Klein ha quindi sottolineato: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte del team BeDriver per la stagione 2025. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme alla squadra. Voglio ringraziare tutti coloro che sono coinvolti in questo progetto per aver riposto fiducia in me. Farò del mio meglio per portare i colori di BeDriver al vertice".