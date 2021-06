Carrera Cup Italia, "aspettative alte" in Bonaldi Motorsport per il 2021

Prende il via questo fine settimana all’autodromo romagnolo di Misano Adriatico la quindicesima stagione della Carrera Cup Italia. Già nei test pre-gara in esclusiva di oggi pomeriggio tra i protagonisti, a difendere i colori di Bonaldi Motorsport, è atteso Marzio Moretti.

Il pilota mantovano, tra i migliori "deb" dello scorso anno (una pole position, a Vallelunga), e tra i protagonisti dello Scholarship Programme, ha dimostrato anche nei recenti test disputati sul tracciato di Imola di potersi inserire tra i migliori. Con un anno di esperienza in più, le aspettative sono allora elevate in casa del team bergamasco, che può legittimamente puntare a essere tra gli attori principali in un campionato che vede ai nastri di partenza piloti dall’indubbio talento e dal curriculum pesante. E ad aggiungere pepe alla prima di campionato ci sarà anche il fascino della gara notturna al sabato.

La sfida, insomma, è lanciata: “Le aspettative per la stagione - conferma il team manager Marco Bielli - sono alte perché Moretti, oltre che avere un anno di esperienza in più, ha dimostrato nei primi test stagionali di essere molto veloce e quindi non ci vogliamo nascondere: il nostro obiettivo è lottare per la vittoria pur consapevoli che, fino a questo momento, Marzio non ne ha ancora ottenute”.