Carrera Cup Italia | Armanni è il nuovo nome di Ombra Racing

Ombra Racing, campione Team e Piloti nella Porsche Carrera Cup Italia 2022, esce già allo scoperto in ottica 2023 e conferma il proprio impegno nel monomarca tricolore svelando il primo pilota per la prossima stagione: si tratta di Pietro Armanni, bresciano classe 2005, proveniente da due stagioni di crescita su vetture Formula, principalmente tra F.4 e F.Regional.

Per Pietro saranno le prime esperienze su auto GT a ruote coperte, ma per la squadra diretta da Davide Mazzoleni il giovane driver "si presenta già con tutte le carte in regola per accedere allo Scholarship Programme promosso da Porsche Italia e dimostrarsi uno dei rookie di riferimento del monomarca".

Nei test invernali, svolti in preparazione della nuova stagione, ha avuto la possibilità di prendere confidenza con la 911 GT3 Cup "dimostrando fin da subito grande velocità, preparazione ed entusiasmo nel lavorare insieme allo staff" del team.

“Sono felice di questo accordo con Ombra Racing per la stagione 2023 - ha sottolineato Armanni -; ho svolto diversi test invernali e il feeling con il team e la macchina è stato subito buono: non vedo l’ora di iniziare la mia prima stagione a ruote coperte dopo 2 anni in Formula! La Porsche Carrera Cup Italia è una categoria molto competitiva, ma sono certo che grazie all'esperienza del team potremo raccogliere degli ottimi risultati.”

Mazzoleni ha quindi concluso: "Il 2023 è iniziato presto in Ombra Racing: dopo i successi della stagione appena conclusa l'obiettivo è confermarsi al vertice e stiamo lavorando per avere il giusto mix di esperienza e novità tra le file del team. Siamo entusiasti di accogliere un pilota giovane, veloce e preparato come Pietro: ha tutto quello che serve per fare bene, dovrà solo avere la costanza di lavorare e crescere ogni volta che scenderemo in pista".