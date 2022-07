Carrera Cup Italia | Al Mugello torna il campione "Silver"

Carica lettore audio

Un mese fa a Misano il suo ex compagno di equipaggio Max Donzelli gli aveva dedicato la vittoria colta in Silver Cup dallo stesso alfiere Raptor Engineering. Quasi come una risposta diretta immediata, Max Montagnese, che in Carrera Cup Italia della Silver Cup è il campione in carica, è tornato al volante di una Porsche e farà il suo esordio stagionale in gara in occasione del terzo round 2022 in programma al Mugello dal 15 al 17 luglio.

Il pilota calabrese sarà di nuovo al via con il Team Malucelli, ma stavolta sarà iscritto in Michelin Cup. Un salto molto impegnativo di categoria, di fatto un "doppio" salto in quanto dalla "991 gen.I" dello scorso anno (già ora sostituita in Silver Cup dalla "991 gen.II") Montagnese sarà al via con l'ultima generazione della 911 GT3 Cup, il modello 992.

Una sfida in più, dunque, per il campione "Silver", che per prepararsi al meglio al weekend competitivo ha testato due giorni fa proprio sul circuito toscano. Più un "collaudo" che un vero e proprio test, ma comunque utile a farsi un'idea di ciò che lo attenderà la prossima settimana.

"Ho preso al volo l'opportunità di rigettarmi nella mischia - ha detto Montagnese dopo la prova in pista -. Senza aver svolto una serie di test so che non sarà facile e mercoledì ho provato soltanto con gomma usata. Proverò la nuova direttamente nel venerdì di libere, con la squadra dovremo cercare di massimizzare il lavoro per farci trovare pronti. La nuova macchina è bella e ha una percorrenza in curva straordinaria."

La chiusura di commento, con una battuta, è degna di uno dei piloti più notoriamente divertenti che in questi anni ha calcato le scene in Carrera Cup: "Speriamo che in me si incarni lo spirito di VIlleneuve!".