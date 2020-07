Carrera Cup Italia, al Mugello l'oro di Monaco

Lo aspettava da tanto tempo questo podio. Per Stefano Monaco quello colto in gara 2 del primo round al Mugello è il primo podio personale nella Porsche Carrera Cup Italia. Arriva alla prima con Dinamic Motorsport al termine di una corsa nella quale, scattato dalla pole position, si aspettava il ritorno dei "grandi" e in effetti se l'è prestissimo dovuta vedere con Simone Iaquinta e presto con Gianmarco Quaresmini.

Il pilota italo-svizzero classe 1998 non ha mollato nulla, arrendendosi soltanto ai due già campioni del monomarca. Dopo il tentativo di rimonta effettuato in gara 1, conclusa al sesto posto, Monaco ha centrato una terza posizione che vale oro come la livrea della 911 GT3 Cup che guida e che significa anche primo podio per uno dei giovani inseriti da Porsche Italia nello Scholarship Programme.

Uno step di crescita che lo piazza nella top-5 della calssifica assoluta, per ora il migliore dietro ai favoriti Quaresmini, Cerqui, Iaquinta e FUmanelli: "Non era facile prendersi questo podio - ha dichiarato Monaco a fine gara sorridendo -; è stato molto tirato. Il team mi ha aiutato molto con la macchina e io sono riuscito a stare calmo, anche quando vedevo Quaresmini dietro che ne aveva qualcosa in più, sono veramente contento. Per me questo è un punto di partenza sul quale voglio costruire ogni volta qualcosa in più".