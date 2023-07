Carrera Cup Italia | Al Mugello l'occasione di Quaresmini

Si scalda l'atmosfera in Porsche Carrera Cup Italia e anche il meteo promette caldo torrido per quello che si annuncia come una rovente e cruciale appuntamento di metà campionato al Mugello Circuit.

L'appuntamento è da venerdì 7 a domenica 9 luglio e all'“esame” sui saliscendi del circuito toscano sono chiamati in 33 e la rincorsa al titolo assoluto e a quello della Michelin Cup riprendono dalle certezze dei due capoclassifica, ovvero il campione in carica Gianmarco Quaresmini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Brescia) e Alberto De Amicis (Ebimotors – Centro Porsche Varese).

Ma le certezze "al contrario" sono anche quelle fornite dalle assenze illustri per il concomitante impegno in Supercup a Silverstone di Giorgio Amati, Simone Iaquinta e Larry Ten Voorde, ovvero il secondo e i terzi a pari merito in classifica.

Proprio il fatto che gli inseguitori più immediati non ci saranno fornisce a Quaresmini un'occasione d'oro per provare la prima fuga della stagione e andare in vacanza con un solido vantaggio che alla ripresa di settembre potrebbe rivelarsi un importantissimo "tesoretto".

Previa autorizzazione degli altri pretendenti al titolo, però, che in Toscana sono attesi alla controffensiva per le posizione di vertice, alcuni sono addirittura attesi proprio dalla... spiaggia, nel senso di ultima spiaggia per rientrare in corsa (se non per il titolo almeno per il podio), oltre che magari per giocarsi le chance di nomination come miglior giovane dello Scholarship Programme nella seconda metà di stagione.

Chi punta a una piena rivincita è senza dubbio Jorge Lorenzo. Nel round precedente lo spagnolo già campione della MotoGP è stato incolpevolmente messo fuori gioco da un incidente al via con Caglioni (rimasto fermo allo start di gara 1) e su un tracciato che tanto ha frequentato sulle due ruote ha ben figurato già lo scorso anno al volante della 911 GT3 Cup del Team Q8 Perform.

"Ritornare a gareggiare al Mugello - ha dichiarato Lorenzo - è per me sempre una grande emozione! Questo circuito mi ha regalato tanto nel corso della carriera e sono certo che l’adrenalina provata mi aiuterà a replicare le grandi performance del passato. Non vedo l’ora di scendere in pista!”

Con gli altri il maiorchino lo farà per gara 1 sabato 8 luglio con via previsto alle 16.45 e diretta tv su Sky Sport Action, mentre gara 2 accende i motori domenica alle 12.20 live su Sky Sport Summer e in chiaro su Cielo. Sulla distanza di 30 minuti + 1 giro, entrambe sono trasmesse anche il live streaming in HD su www.carreracupitalia.it.

All'attacco del leader

Nello schieramento di partenza la grande novità è il rientro di Giammarco Levorato, per la prima volta al via con il team TDE – Centro Porsche Bari. Il pilota padovano classe 2003 ritorna nel monomarca tricolore di Porsche Italia dopo che lo scorso anno si era dimostrato come uno dei migliori talenti dello Scholarship Programme.

Sui 5245 metri del Mugello Ten Voorde in seno all’EF Racing come a Vallelunga sarà sostituito da Marçal Muller, alla seconda presenza in Italia dopo i successi e il titolo 2019 nella Carrera Cup Brasil e un round in continua progressione sul circuito romano. Immancabile, al suo fianco al Mugello ci sarà il team principal e già campione 2013 Enrico Fulgenzi, mentre fra gli inseguitori mira in alto per ricucire il gap Diego Bertonelli.

Il pilota toscano di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo affronta la tappa di casa partendo dalla quinta posizione generale dopo i podi di Misano e le bagarre di Vallelunga davanti a un altro pretendente ai vertici: Riccardo Agostini.

Nell’annata di rientro nel monomarca tricolore il campione 2015 è immediatamente salito sul podio a Misano con Villorba Corse – Centro Porsche Treviso, il team veneto che andrà all’attacco anche con il giovane pilota di Barletta Benedetto Strignano.

Spesso grandi protagonisti nelle gare al Mugello tra pole e vittorie, per ricucire il divario con Quaresmini potranno contare sulla loro esperienza Matteo Malucelli (Team Malucelli – Centro Porsche Pesaro), in pole e sul podio a Vallelunga dopo il pasticcio in partenza in gara 1, e Alberto Cerqui (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), reduce invece da un ritiro che il campione 2021 vuole immediatamente cancellare.

A difendere i colori di Dinamic Motorsport, al comando anche nella classifica Team, oltre a Quaresmini ci saranno Lodovico Laurini (Centro Porsche Parma), che al contrario dello scorso anno non è ancora riuscito a inserirsi tra i protagonisti della top-10, e Aldo Festante (Centro Porsche Bologna), autore di un’interessante progressione nei piazzamenti.

“Il Mugello - ha sottolineato alla vigilia il giovane driver campano - è una pista di grande fascino dove si combinano perfettamente tratti veloci a sezioni più tecniche e dove occorre più che in altri contesti un bilanciamento perfetto. È una pista che mi piace molto e occorrerà preparare al meglio questo weekend sfruttando ogni attimo già dalle prove libere. Dal punto di vista del campionato sarà fondamentale portare a casa più punti possibile”.

Il giro di boa del Mugello, poi, è particolarmente atteso sia in casa Raptor Engineering – Centro Porsche Catania sia in Ombra Racing. Il team modenese diretto da Andrea Palma è alla ricerca del primo exploit stagionale e torna a schierare il 20enne talento piacentino Lorenzo Ferrari e il rookie siciliano Giuseppe Guirreri, che con i suoi 16 anni è il più giovane del lotto: "Penso che i presupposti per fare bene al Mugello ci siano tutti - ha detto il rookie siciliano -; il mio personale feeling con la vettura migliora sempre di più e nei test svolti di recente mi sono concentrato sul setup in vista dell'appuntamento di questo fine settimana”.

Ombra Racing, campione in carica della Carrera Cup Italia, ha ottenuto dei risultati concreti grazie al cinese Kang Ling (Centro Porsche Padova), apparso in netta progressione nello scorso round, ma attende ancora che si sblocchino sia il 18enne esordiente bresciano Pietro Armanni (Centro Porsche Torino) sia soprattutto il già citato Leonardo Caglioni (Centro Porsche Padova), che nel monomarca tricolore in passato è già stato capace di imporsi sempre sotto le insegne del team bergamasco.

Tra gli outsider a caccia di rivincite andrà l’esperto driver bellunese Andrea Fontana, al via con Ebimotors – Centro Porsche Varese, mentre fra i rookie crescono le quotazioni dei gemelli classe 2001 Artem (Centro Porsche Trento) e Zakhar Slutskii (Centro Porsche Bolzano), che sotto bandiera della federazione israeliana hanno sorpreso in positivo a Vallelunga in seno al team Target Competition, ed è atteso in bagarre anche il giovane statunitense Alexandre Papadopulos (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), nello scorso round bersagliato invece dalla sfortuna.

Prove di fuga anche in Michelin Cup

Al Mugello 12 sono i pretendenti alla Michelin Cup, dove con 4 vittorie su 4 tra Misano e Vallelunga De Amicis ha rilanciato prepotentemente la propria candidatura al titolo 2023.

Finora per il pilota di Guidonia le insidie principali sono arrivate dal già due volte campione Alex De Giacomi (Tsunami RT – Centro Porsche Latina), da Paolo Gnemmi, suo compagno di squadra in Ebimotors, e da Francesco Maria Fenici (AB Racing – Centri Porsche Roma), tutti e tre saliti con puntualità sul podio.

Al Mugello pensa al blitz pure Gianluca Giorgi (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), mentre con AB Racing si schiera anche il cinese Huilin Hun e con Tsunami RT il veronese Johannes Zelger.

Una coppia di gentleman driver pronta a sorprendere completa la rosa del Team Malucelli con Massimiliano Montagnese (Centro Porsche Modena) e Marco Galassi (Centro Porsche Mantova), così come Livio Selva (Centri Porsche Milano) e Giacomo Scanzi (Centro Porsche Firenze) il roster di Ghinzani Arco Motorsport e il pilota parmense Massimo Navatta quello di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania con rinnovate ambizioni dopo l'esordio assoluto a Vallelunga.

Programma completo

Venerdì 7 luglio al Mugello motori accesi dalle 16.05 per la sessione di prove libere (60 minuti) che darà il via al terzo round della Carrera Cup Italia 2023. Le qualifiche che decidono le griglie di partenza delle gare danno appuntamento a sabato in turno unico dalle 9.55 alle 10.35, mentre gara 1 è in programma sempre sabato con partenza alle 16.45 e diretta tv su Sky Sport Action (Sky 205).

Gara 2 completa il weekend e la prima metà di stagione domenica alle 12.20 con diretta su Sky Sport Summer (Sky 201) e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Classifiche attuali

Assoluta: 1. Quaresmini 65 punti; 2. Amati 57; 3. Iaquinta e Ten Voorde 56; 5. Bertonelli 52; 6. Agostini 43; 7. Malucelli 41; 8. Cerqui e Festante 36; 10. Ferrari 26.

Michelin Cup: 1. De Amicis 60 punti; 2. De Giacomi 40; 3. Gnemmi 38; 4. Fenici 32; 5. Giorgi 17.

Team: 1. Dinamic Motorsport 119 punti; 2. EF Racing 76; 3. Ghinzani Arco Motorsport 61; 4. Villorba Corse 56; 5. Bonaldi Motorsport 54.

Gli iscritti al Mugello

N. Pilota Team 2 Zakhar Slutskii Target Competition 3 Alberto Cerqui BeDriver 6 Giuseppe Guirreri Raptor Engineering 7 Lorenzo Ferrari Raptor Engineering 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Ebimotors 10 Pietro Armanni Ombra Racing 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 12 Kang Ling Ombra Racing 14 Riccardo Agostini Villorba Corse 15 Aldo Festante Dinamic Motorsport 16 Giammarco Levorato The Driving Experience 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli Bonaldi Motorsport 22 Artem Slutskii Target Competition 23 Matteo Malucelli Team Malucelli 24 Alexandre Papadopulos Tsunami RT 25 Marçal Muller EF Racing 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Dinamic Motorsport 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 55 Giacomo Scanzi Ghinzani Arco Motorsport 60 Marco Galassi Team Malucelli 64 Livio Selva Ghinzani Arco Motorsport 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 69 Max Montagnese Team Malucelli 70 Gianluca Giorgi BeDriver 77 Massimo Navatta Raptor Engineering 79 Johannes Zelger Tsunami RT 89 Huilin Hun AB Racing