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Carrera Cup Italia Mugello

Carrera Cup Italia | Al Mugello il canto del cigno della “992“: sarà record?

Al via le qualifiche della finalissima del monomarca Porsche, ultima volta per la 911 GT3 Cup in vista della nuova vettura in arrivo nel 2027: analizzando test e libere, ritoccare il limite della pista non sembra impossibile, ma si dovrà abbattere il fatidico muro dell’1 e 49...

Gianluca Marchese

Pubblicato: 31 ott 2026, 06:53

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Schaap, Butti e De Prenteer in azione al Mugello

Foto di: AG Photo

Ci sarà da fare i conti in primis con le condizioni che i 30 protagonisti al via della finalissima della Porsche Carrera Cup Italia troveranno stamattina nel corso della qualifica, ma al Mugello Circuit ritoccare il record delle 911 GT3 Cup non sembra impossibile.

Sarebbe il canto del cigno perfetto per il modello “992“ che tanto successo ha riscontrato nel customer racing di Porsche e che Porsche Italia ha deciso di dotare di sistema Abs per questo ultimo anno di utilizzo in vista della nuova 911 Cup (modello “992.2“) in pista nel monomarca tricolore dal prossimo anno già equipaggiata con Abs dalla nascita per scelta di Casa madre.

Naturalmente a tenere banco in primis è il fattore sportivo, perché già il risultato delle qualifiche odierne potrebbe delineare (se non indirizzare...) le varie lotte per il titolo e dunque c’è grande curiosità sia di scoprire chi, tra Bristot e Delli Guanti nell’assoluta, riuscirà a prevalere o comunque a partire più avanti del rivale diretto, o chi, tra Girondi, Brusa, De Giacomi e Stefanelli, troverà un posto al sole in Michelin Cup.

C’è quindi anche il risultato di tappa che conta, perché una pole position fa sempre gola a un pilota, magari soprattutto a chi da quelle lotte è uscito prima di quanto pianificato, come ad esempio Van Soelen, terza forza in campionato al momento, e Zendeli, che arriva dai migliori crono centrati sia nel test pre-weekend giovedì sia nelle libere di ieri.

Ma il discorso vale anche per altri protagonisti, dai maturi Quaresmini, Festante, Cerqui e Bertonelli ai rookie Voisin, Haughton e Butti, tutti in lizza tra top-3, top-5 e top-10 in campionato.

In realtà è interessante anche l’aspetto tecnico di questa qualifica. In primis perché si disputa in un periodo inusuale e quindi team e piloti dovranno saper interpretare al meglio le condizioni del tracciato.

Già tra giovedì e venerdì, pur girando di fatto nello stesso orario, a detta dei migliori la pista è cambiata molto, rendendogli più difficile il compito di guidare “pulito“ anche per le diverse gommature delle serie impegnate in questo ultimo Aci racing weekend.

E questa sarà una variabile interessante proprio nel capire se ci sarà l’opportunità di far segnare un nuovo record. Anche se poi la pole gli era stata tolta, come riferimento emerge il miglior crono fatto segnare da Marvin Klein nel luglio 2025: 1‘49“025. Un gran limite senza Abs.

Analizzando le libere di ieri, è chiaro che senza Michelin nuove e lavorando soprattutto sul ritmo e la gestione degli pneumatici in ottica gara era difficile far meglio dell’1‘50“551 stampato da Zendeli.

Il best del venerdì è comunque importante, perché almeno un secondo in meno soltanto di gomma nuova lo si può verosimilmente ipotizzare. Se aggiungiamo che il suo ideal sarebbe stato 1‘50“363, ecco quindi che già siamo sul piede del 49 e 3. Niente male per una libera che simula una qualifica...

Se poi si aggiunge il fatto che lo stesso Zendeli (il tedesco è sempre andato forte al Mugello, anche in monoposto, e ha confermato di prediligere questo circuito) nel test di giovedì a gomma nuova ha svettato in 1‘49“271 e il suo ideal sarebbe stato 1‘49“108 allora abbiamo già due indizi che il record è attaccabile.

Senza considerare il fatto che l’ideal time generale del giovedì, cioè considerando i migliori ideal di settore fra tutti i piloti, è 1‘49“010 ecco che il potenziale avrebbe potuto già esserci nel test, mettendo tutto insieme.

Al netto del possibile traffico (e dell’insidia dei track limit), in qualifica vanno poi aggiunte la carica agonistica e la motivazione che un risultato importante come la pole position e il confronto con i rivali forniscono come “boost umano“ ai piloti.

Se le temperature non saranno troppo fredde, insomma, forse si può ipotizzare un record con l’abbattimento del fatidico muro dell’1 e 49.

Lo stesso Zendeli, però, è stato chiaro nei commenti di ieri: “Il record è possibile, ma devi fare un giro perfetto. Ho visto il cameracar di Klein lo scorso anno (erano entrambi in BeDriver, ndr) e posso dire che ha fatto un gran giro conoscendo alla perfezione dove mettere le ruote“.

In teoria l’Abs adottato nel 2026 dovrebbe agevolare il compito, ma il tedesco del team campione in carica fondato da Alessandro Poli rimarca una sfumatura spesso sottovalutata: “Al Mugello l’abs aiuta soprattutto nella prima e nell’ultima frenata, ma in realtà il sistema ti dà più margine e ti agevola a tal punto in quei frangenti che devi utilizzarlo bene (soprattutto alla San Donato la staccata è tostissima, ndr); in realtà capita che per sfruttarlo al massimo esageri, annullando di fatto il vantaggio teorico che avresti rispetto alla vettura senza Abs. Vedremo che cosa succederà in qualifica“. Appuntamento a breve in pista...

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