Carrera Cup Italia | A Vallelunga è caccia grossa al “Leone”

Se la sua Brescia è la Leonessa, Quaresmini può essere il Leone della Porsche Carrera Cup Italia edizione 2022. Con un balzo felino, compiuto chirurgicamente prima della pausa estiva, due mesi fa al Mugello l’alfiere di Ombra Racing – Centro Porsche Brescia, già campione nel 2018, si è preso la vetta dell’ambìto monomarca tricolore scavando il primo solco della stagione fra il leader della classifica e gli inseguitori.

Anche a Vallelunga, dove da oggi a domenica si riparte con il quarto round stagionale che apre la seconda e decisiva metà di campionato, i punti in palio sono tanti, in ogni caso Quaresmini (che a Vallelunga vanta un successo nel 2020) inizia un weekend cruciale con 31 e 32 punti di vantaggio sui più immediati inseguitori, i “boys” di Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche Milano.

Il campione in carica Alberto Cerqui è ancora all’inseguimento della prima vittoria stagionale e ieri è stato l'autore del giro più veloce nei test in 1’35”268 e il 23enne pilota riminese Giorgio Amati è al momento il migliore con una vittoria e una pole position fra i giovani dello Scholarship Programme.

Disturbato nelle premesse dell’altra notte da un violento nubifragio, già avviato con il test ieri pomeriggio e con un meteo dato ancora in possibile evoluzione ma che per il momento farebbe presagire pista asciutta per l’intero fine settimana, l’appuntamento sul circuito romano è storicamente fra i più spettacolari in pista in un momento cruciale della stagione e fra i più quotati in termini di presenze di pubblico e sulla griglia di partenza.

Ebbene, non si è smentito: attesi al via 35 piloti (sarebbero stati 36, ma Luca Pastorelli ha dovuto dare forfait per un infortunio l’altroieri) sulle rispettive 911 GT3 Cup schierate da ben 17 team diversi. Aldilà dei primi 3 le emozioni della rincorsa al titolo assoluto sono racchiuse negli appena 49 punti che racchiudono i primi sei contendenti in classifica generale, dove se Quaresmini la fa da leone gli altri non rimarranno a guardare mentre corre via, compreso chi è ancora più lontano in classifica ma a Vallelunga vanta uno “score” da primato.

Ogni riferimento è volutamente rivolto a Enrico Fulgenzi, che proprio a Campagnano di Roma fece esordire il suo team (EF Racing) due anni fa e lo scorso anno tornò sul gradino più alto del podio portando in dote la prima vittoria alla nuova squadra.

In griglia si schiera anche il pluricampione MotoGP Jorge Lorenzo alla prima annata sulle quattro ruote come pilota ufficiale del Team Q8 HI Perform. In continuo progresso, il pilota maiorchino è reduce dal miglior risultato personale ottenuto al Mugello (11esimo) e stavolta affronta un circuito dove mai ha corso nel Motomondiale.

A Vallelunga le due gare da 28 minuti + 1 giro si disputano sabato alle 16.30 con diretta tv su Sky Sport Arena e domenica alle 12.00 sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo. Entrambe sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Tutti presenti… più uno!

Detto di Quaresmini, Cerqui, Amati e Lorenzo, alla ricerca di punti pesanti per rilanciare le proprie ambizioni di vertice tornano in azione il driver toscano Diego Bertonelli (BeDriver – Centro Porsche Piacenza), due volte a un passo dal titolo e deciso più che mai a invertire la tendenza, e un interprete esperto come Matteo Malucelli (Team Malucelli - Centro Porsche Modena), oltre a un giovane di prospettiva quale Leonardo Caglioni, il bergamasco classe 2003 di Ombra Racing – Centro Porsche Padova vincitore proprio dell’ultima gara disputata al Mugello.

A caccia di rivincite dopo lo sfortunato ritiro del Mugello è atteso Giammarco Levorato, il 18enne padovano portacolori Tsunami RT – Centro Porsche Parma, mentre dopo il secondo posto ottenuto nel precedente appuntamento in cerca di conferme va Lodovico Laurini (Centro Porsche Latina), in forze al team Dinamic Motorsport come Stefano Monaco (Centro Porsche Verona) e il 17enne rookie lituano Kajus Siksnelis (Centro Porsche Bologna), tre volte in top-10 nelle ultime 4 gare.

Nel round di casa punta in alto anche AB Racing – Centri Porsche Roma con il 22enne rookie sudafricano Keagan Masters, pilota rivelazione e autore di ben tre giri più veloci in gara sulle sei disputate finora. A Vallelunga sarà all'esordio, ma del resto lo era anche nei precedenti appuntamenti.

Tutti in crescita al Mugello, seppure con esiti finali differenti, tornano in azione per risalire anche in classifica Aldo Festante (l’alfiere Raptor Engineering – Centro Porsche Catania al quale tuttora appartiene il record di Vallelunga sulle “Cup”), Benedetto Strignano (Villorba Corse – Centro Porsche Treviso) e Alessandro Giardelli (Ebimotors - Centro Porsche Varese).

Per il vicecampione 2021 sarà una nuova occasione per tornare a riassaporare la gioia del podio dopo un’altalenante prima parte di stagione e il giovane driver di Colico nell’occasione avrà come compagno di squadra il 27enne pilota romano Francesco Massimo De Luca, che si aggiunge al “gruppone” al rientro in Carrera Cup Italia dopo alcune stagioni proprio nella tappa di casa.

Alla ripresa dopo la pausa estiva, completano lo schieramento “Pro” il bellunese Andrea Fontana, alfiere di Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo a caccia di una svolta, e nel ruolo di outsider il sempre coriaceo macedone Risto Vukov (GDL Racing – Centro Porsche Bari).

Michelin Cup... alla romana

A Vallelunga pullula di piloti di casa la Michelin Cup, a iniziare proprio dai due battistrada, divisi da un solo punto in classifica: il leader attuale Alberto De Amicis, l’alfiere Ebimotors di Guidonia forte di tre successi in stagione, e il campione in carica Marco Cassarà, tornato sul podio più alto al Mugello con la 911 GT3 Cup di Raptor Engineering – Centro Porsche Catania.

Pronto all’attacco, però, c’è anche il rientrante Alex De Giacomi, il driver bresciano del team Tsunami assente per un’indisposizione nel precedente appuntamento al Mugello ma sempre lì in classifica, mentre sogna di tornare sul podio, come riuscitogli proprio a Vallelunga lo scorso anno, Francesco Maria Fenici, altro pilota di casa al via con AB Racing – Centri Porsche Roma.

Fra i protagonisti attesi anche Paolo Gnemmi (Ebimotors) e Piergiacomo Randazzo (Ombra Racing – Centro Porsche Torino), con il sammarinese Marco Galassi che rientra sulla 911 GT3 Cup del Team Malucelli – Centro Porsche Mantova e si confermano al via Carlo Scarpellini (nella consueta alternanza con Biolghini nel team Racevent) e Johannes Zelger (Tsunami RT).

L’interessante new-entry è il tedesco Alexander Schwarzer, che proveniente dallo Svizzero sarà all’esordio assoluto nel monomarca italiano con il team BeDriver – Centro Porsche Piacenza.

In Silver riecco il campione

Diverse le novità anche in Silver Cup fra le 911 GT3 Cup leggermente più datate (modello 991.II). La categoria riabbraccia il campione in carica Massimiliano “Max” Montagnese, al rientro con Raptor Engineering – Centro Porsche Catania al posto di Donzelli, assente come anche Rovida, altro protagonista di vertice in classifica.

Si aggiunge quindi l’esordio stagionale del giapponese Shintaro Akatsu con la vettura di EF Racing, mentre da leader riparte il vicecampione Davide Scannicchio (ZRS Motorsport) e a sfidarlo ci sarà come di consueto Paolo Venerosi Pesciolini (Ebimotors – Centro Porsche Firenze), oltre a Luigi Peroni (Ebimotors), sorprendente vincitore di gara 1 al Mugello, e Marco Parisini (Team Malucelli).

Programma completo.

All’Autodromo di Vallelunga il quarto round 2022 si apre venerdì 16 settembre con 80 minuti di prove libere a partire dalle 13.15. Sabato il programma prosegue con le qualifiche per lo schieramento di gara 1 a partire dalle 9.45 per i 35 minuti della PQ1 e poi alle 10.30 per il quarto d'ora finale della PQ2, riservata ai migliori 15 e che decreterà l'autore della pole position di gara 1, al via alle 16.30 con diretta tv su Sky Sport Arena (Sky 204). Con la griglia invertita dei primi 6 classificati della prima corsa, domenica alle 12.00 si disputa gara 2 con diretta sempre su Sky Sport Arena e in chiaro su Cielo (26 del digitale terrestre). Entrambe le gare sono disponibili anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

Le classifiche

Assoluta: 1. Quaresmini 122 punti; 2. Cerqui 91; 3. Amati 90; 4. Bertonelli 83; 5. Malucelli 78; 6. Caglioni 73; 7. Laurini 67; 8. Fulgenzi e Levorato 59; 10. Masters 54.

Michelin Cup: 1. De Amicis 60 punti; 2. Cassarà 59; 3. De Giacomi 52; 4. Pastorelli 44; 5. Gnemmi 37.

Silver Cup: 1. Scannicchio 41; 2. Donzelli 40; 3. Rovida 37; 4. Venerosi 35; 5. Peroni 29.

Team: 1. Ombra Racing 194 punti; 2. Ghinzani Arco Motorsport 178; 3. Dinamic Motorsport 100; 4. BeDriver 80; 5. Team Malucelli 74.

Gli iscritti per Vallelunga

N. Pilota Team 1 Alberto Cerqui Ghinzani Arco Motorsport 3 Keagan Masters AB Racing 5 Kajus Siksnelis Dinamic Motorsport 7 Stefano Monaco Dinamic Motorsport 8 Jorge Lorenzo Q8 Hi Perform 9 Andrea Fontana Bonaldi Motorsport 11 Leonardo Caglioni Ombra Racing 14 Francesco Massimo De Luca Ebimotors 15 Aldo Festante Raptor Engineering 16 Matteo Malucelli Team Malucelli 17 Enrico Fulgenzi EF Racing 21 Diego Bertonelli BeDriver 25 Alessandro Giardelli Ebimotors 27 Lodovico Laurini Dinamic Motorsport 28 Giorgio Amati Ghinzani Arco Motorsport 30 Benedetto Strignano Villorba Corse 32 Gianmarco Quaresmini Ombra Racing 33 Giammarco Levorato Tsunami RT 40 Risto Vukov GDL Racing 50 Francesco Maria Fenici AB Racing 51 Paolo Gnemmi Ebimotors 52 Alberto De Amicis Ebimotors 54 Luigi Peroni Ebimotors 59 Marco Parisini Team Malucelli 60 Marco Galassi Team Malucelli 66 Paolo Venerosi Pesciolini Ebimotors 67 Alex De Giacomi Tsunami RT 77 Carlo Scarpellini Racevent 78 Davide Scannicchio ZRS Motorsport 79 Johannes Zelger Tsunami RT 81 Marco Cassarà Raptor Engineering 86 Max Montagnese Raptor Engineering 88 Piergiacomo Randazzo Ombra Racing 89 Alexander Schwarzer BeDriver 99 Shintaro Akatsu EF Racing