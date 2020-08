Carrera Cup Italia: a Misano podio confermato, classifica quasi

Perfino i cronometristi, in pratica, se ne erano già andati ieri sera quando dai commissari sportivi sono arrivate le attese decisioni post gara 1 della Porsche Carrera Cup Italia a Misano, vinta da uno scatenato Gianmarco Quaresmini, finora dominatore del secondo round, davanti a Stefano Monaco.

C'era fibrillazione soprattutto riguardo alla conferma o no del terzo gradino del podio conquistato da SImone Iaquinta. Il campione in carica aveva effettivamente "tagliato" in partenza nel complex delle prime curve ma dopo aver a lungo visionato le immagini i commissari sportivi hanno deciso di lasciare tutto come visto al traguardo, visto che nell'azione sono coinvolti anche altri piloti arrivati vicini a quel punto, in particolare è stato appurato che c'è stata una toccata nel duello con Alberto Cerqui, poi quarto al traguardo.

Confermata dunque anche la classifica attuale di campionato, con Quaresmini che guadagna punti preziosi proprio sui due duellanti della prima curva, che cercavano di approfittare il più possibile della non perfetta partenza di David Fumanelli, che scattava davanti a loro.

L'unica, "pratica" penalty decisa per gara 1 è di fatto quella comminata a Davide Scannicchio per il non rispetto delle procedure relative all'ingresso della safety car. Ma per il gentleman driver di Ghinzani Arco Motorsport, che ha concluso doppiato, non cambia molto né nella classifica di gara 1 né sulla griglia di gara 2: con la penalty di 25 secondi, da 17esimo è infatti retrocesso soltanto 18esimo, perdendo una sola posizione (era già fuori dalla zona punti Michelin Cup).

Un'ammonizione con ammenda è invece stata decisa per Aldo Festante. Il driver classe 2000 di Ombra Racing è stato ritenuto colpevole del contatto che ha messo fuori gioco sia lui sia Risto Vukov alla Quercia, coinvolgendo anche Bashar Mardini (finito due volte doppiato).

Con la classifica di gara 1 invariata nelle prime posizioni, resta invariata anche la griglia di gara 2: alle 12.50 in diretta tv su Sky Sport Arena e Cielo e in live streaming su www.carreracupitalia.it saranno il "deb" assoluto Marzio Moretti e Fumanelli a scattare dalla prima fila, con Cerqui, Iaquinta, Monaco e Quaresmini in sequena alle loro spalle.

Questa la classifica definitiva di gara 1:

1. Quaresmini (Tsunami RT – Centro Porsche Brescia) 17 giri in 31'14”159 alla media di 137,99 km/h; 2. Monaco (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Modena) a 0”591; 3. Iaquinta (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano) a 1”353; 4. Cerqui (AB Racing – Centri Porsche di Roma) a 1”512; 5. Fumanelli (Q8 Hi Perform) a 2”456; 6. Moretti (Bonaldi Motorsport – Centro Porsche Bergamo) a 3”172; 7. Altoè (Raptor Engineering – Centro Porsche Catania) a 4”346; 8. Skaras (Ombra Racing – Centro Porsche Torino) a 4”984; 9. Caglioni (Ombra Racing – Centro Porsche Padova) a 13”243; 10. Pastorelli (Krypton Motorsport) a 13”574; 11. Randazzo (AB Racing – Centri Porsche di Roma) a 13”980; 12. Galassi (Team Malucelli) a 14”666; 13. Locanto (SVC – Centro Porsche Firenze) a 16”223; 14. Biolghini (Tsunami RT) a 16”908; 15. Mercurio (Ghinzani Arco Motorsport) a 17”639; 16. Montagnese (GDL Racing) a 18”838; 17. Parisini (Team Malucelli) a 1 giro; 18. Scannicchio (Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano) a 1 giro; 19. Mardini (Tsunami RT – Centro Porsche Verona) a 2 giri; 20. Laurini (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Mantova) a 4 giri; 21 Baldan (Dinamic Motorsport – Centro Porsche Bologna) a 6 giri.

Giro più veloce: il 2° di Quaresmini in 1'36”023 alla media di 158,437 km/h.