Carrera Cup Italia | A Misano il ritorno di Iaquinta!

Ritorno in pista con sorpresa per la Porsche Carrera Cup Italia, che nel weekend a Misano, penultima tappa stagionale, ritrova nel proprio schieramento Simone Iaquinta. Quello del driver calabrese è senza dubbio il nome a effetto tra le novità della seconda parte di stagione, quella decisiva per il titolo, in ballo tra Bristot e Delli Guanti con ancora possibilità di inserirsi anche per Van Soelen e Quaresmini.

E proprio al fianco di Quaresmini, in Prima Ghinzani Motorsprot, andrà a "posizionarsi" Iaquinta. Sarà da tenere d'occhio. Il suo 2026 "a tutto campo" prosegue dunque tra presente e passato, rappresentato appunto dal rientro nel monomarca di Porsche Italia.

Già campione 2019 e 2020 della serie, il pilota cosentino di Castrovillari tornerà al volante della 911 GT3 Cup del team diretto da Giacomo Scanzi con il quale ha corso per diverse stagioni, comprese quelle dei due titoli conquistati, e affronterà anche l’ultima tappa al Mugello nel weekend del 1° novembre. A Misano lo scorso anno Iaquinta sulla Porsche conquistò un podio (in notturna) e una pole position.

Per lui il prossimo weekend segnerà un ritorno momentaneo al passato, perché poi in ottobre riprenderanno gli impegni nel Lamborghini Super Trofeo, suo principale programma stagionale: nell’annata d’esordio con DL Racing ha centrato 3 vittorie e ulteriori 5 podi ed è al momento in testa alla classifica insieme al compagno di equipaggio Kevin Gilardoni.

Durante il 2026 è però arrivata anche qualche “puntata” nel Campionato Italiano GT, dove in ausilio alla squadra diretta da Diego Locanto due domeniche fa ha centrato a Imola una vittoria nella categoria GT Cup del Campionato Italiano GT Endurance, in questo caso al volante della Ferrari 296 Challenge, aiutando il team e i compagni di equipaggio Galli-Ferrara a laurearsi campioni italiani 2026 nella propria classe.