Carrera Cup Italia, a Imola una qualifica da record?

Tutto pronto per le qualifiche del terzo round nel paddock della Porsche Carrera Cup Italia. Con favoriti d'obbligo Fumanelli, Monaco, Iauqinta, Cerqui e Quaresmini (nell'ordine in prova libera ieri), la sessione che deciderà la griglia di partenza di gara 1 delle 16.00 di oggi pomeriggio è pronto ad accendere il semaforo verde.

Dall'ultimora arriva la notizia della multa di 200 euro comminata proprio a David Fumanelli e a Max Donzelli per sorpasso in regime di full course yellow durante la free practice, nel momento in cui Altoè ha forato la posteriore sinistra. A proposito di forature, una ne è occorsa anche a Luca Pastorelli, sempre per via di qualche piccolo detrito, nel suo caso all'anteriore destra, ma il gentleman driver modenese è riuscito a rientrare autonomamente ai box.

Novità della mattinata sono invece le temperature, leggermente in calso sia nei confronti delle previsioni sia rispetto a poco fa. Con 29 gradi nell'aria e 37 sull'asfalto registrati al momento, non è dunque esclusa la possibilità di una pole position da record o quantomeno molto vicina ai limiti conosciuti. Il tempo di riferimento per le prove ufficiali è ancora quello fatto segnare da Enrico Fulgenzi nella primavera del 2018 in 1'42"959...