Carrera Cup Italia | A Imola il test pre-season con 28 al via

La Porsche Carrera Cup Italia inizia a svelare le prime carte della stagione 2024 nell’odierna giornata di teat pre-campionato appena iniziata a Imola con meteo sereno e pista asciutta (ininfluente la leggera pioggia caduta ieri in serata).

Il 2023 del prestigioso monomarca si era chiuso proprio a Imola a fine ottobre e dal circuito del Santerno si riaccendono ufficialmente i motori in vista poi del primo round 2024 il 3-5 maggio a Misano. Non tutti i protagonisti attesi per quella data sono presenti oggi, ma al lavoro sulle Porsche 911 GT3 Cup ci sono già 28 piloti e 13 team in rappresentanza di 19 Centri Porsche di tutta Italia.

Curiosamente, anche lo scorso anno allo shakedown ufficiale parteciparono 28 piloti. Si era a Monza, stavolta tocca a Imola e tra i protagonisti si segnalano 19 Pro (dei quali 8 papabili per la nuova classifica Rookie, cioè alla prima stagione in Carrera Cup) e 9 iscritti in Michelin Cup.

Risalta il numero 1 sulla vettura dell’Enrico Fulgenzi Racing con alla guida Larry Ten Voorde, l’olandese campione in carica confermato nel team marchigiano e atteso da molti rivali nella lotta al titolo 2024. La sua doppietta non è scontata, almeno a stilare i nomi presenti fin da questi primi test.

Non hanno infatti perso l’occasione i due volte campioni Simone Iaquinta, sempre con Prima Ghinzani, e Gianmarco Quaresmini, tornato in Tsunami RT dopo il 2023 in Dinamic, così come il titolato 2021 Alberto Cerqui (ancora in BeDriver) e Diego Bertonelli (TDE).

Fra i piloti stranieri con elevate ambizioni, invece, riecco il sudafricano Keagan Masters, nuovo pilota e testimonial del Team Q8 Hi Perform (la cui 911 GT3 Cup numero 8 in livrea è quest’anno seguita tecnicamente da Ombra Racing), e il due volte campione francese Marvin Klein, di nuovo schierato da Target Competition dopo la presenza “spot”, con tanto di vittoria in gara 1, proprio a Imola lo scorso ottobre.

Fra i volti noti, ci riprovano Aldo Festante, rimasto in Dinamic, e Pietro Armanni: il 18enne bresciano è passato da Ombra a Ghinzani ed è attualmente l’unico giovane rimasto nello Scholarship Programme rispetto allo scorso anno. Un ricambio generazionale che quest’anno nel progetto di coaching di Porsche Italia coinvolgerà tanti giovanissimi, “deb” assoluti compresi.

A Imola sono 8, in tutto: oltre ad Armanni, presenti con Villorba Corse il padovano classe 2003 Steven Giacon e il pordenonese classe 2007 Nicholas Pujatti (il più giovane del lotto), gli altri due classe 2007 Flavio Olivieri (romano proveniente dalle formula e ora in forze a Raptor Engineering) e Janne Stiak (tedesco schierato da Target), l’altro tedesco Daniel Gregor (TDE, classe 2005), l’austriaco Horst Felix Felbermayr (anche lui in TDE e presente lo scorso anno solo nella finalissima di Imola) e il cattolichino classe 2004 Francesco Braschi, confermato in Dinamic Motorsport dopo aver partecipato agli ultimi due round 2023 (Misano Porsche Festival e Imola).

Tra le new-entry Pro, sorprende l’approdo in Ombra Racing del tedesco classe 1999 Lirim Zendeli, ottimi trascorsi in formula con titolo 2018 nell’ADAC F4 e poi buone cose in FIA F3 fino a esordire anche in F2 prima di uscire un po' dai "radar" gareggiando ancora nelle formule propedeutiche ma negli States.

E c’è anche Filippo Fant, pilota bellunese e nuovo portacolori del Team Malucelli, squadra che completa un trio di vetture schierando in Michelin Cup il confermato Max Montagnese e il rientrante Stefano Stefanelli, che nel test si alternerà con il coach driver Matteo Malucelli e ritorna in Carrera Cup Italia dopo il tremendo incidente con Tommaso Mosca datato luglio 2018 al Mugello dal quale entrambe per fortuna si ripresero al meglio in tempi relativamente brevi.

Presente a Imola anche il campione in carica della Michelin Cup, Alberto De Amicis, che con Paolo Gnemmi completa la line up di Ebimotors. Con mire di rivincita ripartono poi Alex De Giacomi (sempre in Tsunami) e Francesco Maria Fenici, alla prima stagione con Raptor Engineering, mentre punta a ulteriori progressi Gianluca Giorgi, rimasto legato a BeDriver.

Tra i nuovi, entrambi con Prima Ghinzani, ci sono il pilota bergamasco Cesare Brusa, proveniente dal mondo delle Turismo, e il gentleman driver pugliese Ilarione Introna, impegnato nello shakedown dopo aver già “assaggiato” il monomarca tricolore in occasione della tappa del Porsche Festival 2023 a Misano.

Il primo turno di questo primaverile giovedì a Imola prevede 3 ore e mezza di prove e si concluderà alle 12.30. Nel pomeriggio si girerà invece dalle 14.30 alle 18.00 con poi la possibilità di provare le partenze dalle 18.05 alle 18.20.

Gli iscritti al test di Imola