Carrera Cup: Giardelli pronto per il weekend di Imola

Una tappa importante per il Campionato, sia per la classifica sia per le caratteristiche del tracciato.

Attualmente il lombardo si trova in terza posizione nell’assoluta a solo venti punti di distacco dal leader, con uno score di tre podi e un quinto posto nei primi due doppi appuntamenti.

Imola rappresenta il giro di boa della stagione e l’ultimo appuntamento prima della pausa estiva, con la stagione che riprenderà al Piero Taruffi di Vallelunga nel weekend del 17-19 Settembre.

Il programma del weekend prevede la sessione di libere nella giornata di venerdì dalle 14.50 alle 15.50, la qualifica nella giornata di sabato a partire dalle 10.30 alle 11.15.

Semaforo verde di gara 1 sempre sabato con start alle 17.10 sulla distanza classica di 28 minuti più un giro. Gara 2 domenica con partenza alle 13.15 sulla medesima distanza.

"Siamo arrivati a metà stagione, questo terzo appuntamento è sicuramente importante per la classifica - dice Giardelli - Con ancora otto gare, Imola compresa, tutto è aperto e l’importante è non perdere la concentrazione e fare punti".

"La classifica dopo due gare è abbastanza corta e la costanza di rendimento è fondamentale. Imola è un circuito Old Style, molto impegnativo, sia per il pilota che per la macchina. Frenate violente, cambi di pendenza, saliscendi e tanto altro ancora. Il fascino di Imola".