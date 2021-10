Carrera Cup: Franciacorta avara di risultati per Giardelli

Il monomarca di Stoccarda è approdato nel nuovo Porsche Experience Center per il penultimo appuntamento della stagione, arricchito dal Porsche Festival che lo scorso anno causa pandemia non si è svolto.

Giardelli è arrivato con i pronostici dalla sua parte, visto la vetta della classifica. Purtroppo il bottino totale è stato di soli 16 punti conquistati per i due ottavi posti.

Un weekend strano, dove il comasco e la Dinamic Motorsport non sono riusciti a trovare la “quadra”.

Alla fine la lotta per il titolo 2021 si combatterà a fine Ottobre, nel weekend del 29-31 Ottobre sul tracciato di Monza.

Giardelli al momento è secondo in classifica ad una “manciata” di punti dal nuovo leader, tutto è in gioco e le carte per fare bene ci sono tutte. Adesso c’è solo da aspettare per rimettersi di nuovo al volante.

"Alla fine ho limitato i danni, ci sono solamente sette punti dalla vetta. E’ stato un weekend strano, non sono riuscito a trovare il giusto feeling con la macchina. Abbiamo lavorato intensamente con il Team e i sedici punti sono stati veramente il massimo", dice il lombardo.

"Non era facile stare in pista, sorpassare era a rischio contatto e alla fine era inutile prendere rischi. Manca ancora una gara e io e il Team daremo il massimo. Tra l’altro mi gioco il titolo sulla pista di “casa” ".