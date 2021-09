Carrera Cup: Franciacorta alle porte per Giardelli

Tra i motivi principali, il pilota della Dinamic Motorsport arriva al penultimo round della stagione di esordio in testa al Campionato, anche se in coabitazione.

In secondo luogo, l'evento sarà all’interno del Porsche Festival, in quello che è il più grande Porsche Experience Center al mondo.

Un fine settimana intenso dove la concentrazione non deve mai calare, anche perché durante l’anno la concorrenza si è dimostrata di alto livello e soprattutto con oltre trenta macchine a gara.

Per l’occasione il format vedrà la categoria PRO divisa da Michelin e Silver.

"Sarà un weekend impegnativo e non facile. Sono comunque positivo, ho i mezzi per combattere fino in fondo per il titolo. Sono fiducioso sul supporto del team Dinamic Motorsport che ringrazio per le varie opportunità di questa stagione", dice Giardelli.

"Sarà bello correre in “casa” Porsche e soprattutto all’interno di quello che sarà lo spettacolo del Porsche Festival".

Alessandro Giardelli, Dinamic Motorsport Photo by: Getty Images