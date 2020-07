A Misano la Carrera Cup Italia torna bella di notte: orari e tv del weekend

Si disputa in gran parte in notturna il secondo round 2020 della Porsche Carrera Cup Italia, che ha inaugurato la stagione 2020 al Mugello con due squillanti successi di Albeto Cerqui e Simone Iaquinta e una classifica cortissima capeggiata da Gianmarco Quaresmini.

L'appuntamento numero due è ora in programma al Misano World Circuit dal 31 luglio al 2 agosto. Come nell’ottobre scorso, il circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli vedrà in azione le 911 GT3 Cup del monomarca tricolore anche con la variante dei riflettori accesi.

Fin dalle prove libere: venerdì sera, infatti, la sessione è in programma nell’inusuale orario 21.30-22.30. Quindi sabato le qualifiche si disputano dalle 11.30 alle 12.00 (PQ1) e dalle 12.05 alle 12.15, con la PQ2 come sempre decisiva per la pole position e la griglia di partenza definitiva di gara 1, che come dieci mesi fa si corre in notturna e prende il via alle 22.00 (diretta tv su Sky Sport Arena, canale 204 di Sky).

Gara 2 concluderà il weekend di Misano domenica con partenza alle 12.50 e diretta tv sia su Sky Sport Arena sia su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, che subito prima trasmetterà anche la replica di gara 1 in chiaro).

Sempre con la telecronaca di Guido Schittone, entrambe le gare saranno trasmesse anche in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it.

il weekend di Misano sarà preceduto al giovedì dal turno di test pre-gara con pista in esclusiva riservato da Porsche Italia alle 911 GT3 Cup.