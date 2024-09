Tatuus MSV GB3-025: inizia la costruzione delle monoposto GB3

Tutti i team che hanno gareggiato quest'anno nella serie hanno ordinato la monoposto aggiornata, che presenta un telaio completamente nuovo, un'aerodinamica ispirata alla F1, compreso un sistema DRS, una maggiore potenza del motore Mountune a quattro cilindri da 2 litri aspirato, pneumatici Pirelli più larghi e standard di sicurezza ulteriormente migliorati.

Inoltre, altre tre squadre hanno presentato richiesta di acquisto della nuova auto in previsione di entrare per la prima volta nel campionato. Gli annunci delle squadre seguiranno a tempo debito.

Di conseguenza, si prevede che più di 11 squadre parteciperanno al campionato del prossimo anno, gestendo due o tre vetture ciascuna, con una griglia di partenza fissata a 30 iscritti.

Il primo telaio Tatuus MSV GB3-025 è già stato prodotto presso la base Tatuus vicino a Milano e Monza, e un primo esemplare del motore preparato da Mountune è già in Italia per essere inserito nel processo di costruzione.

Le consegne della nuova vettura ai team inizieranno entro la fine dell'anno e proseguiranno nelle prime settimane del 2025.

Tatuus MSV GB3-025 Foto di: Tatuus

"L'interesse per la nuova Tatuus MSV GB3-025 è stato estremamente incoraggiante e ci aspettiamo di raggiungere numeri record in griglia il prossimo anno. Il nostro obiettivo era quello di attirare squadre esterne al campionato per farlo crescere ulteriormente, e siamo lieti di esserci riusciti", afferma Giles Butterfield, responsabile delle operazioni e dell'ingegneria del Gruppo MSV.

"Il livello di interesse conferma la nostra visione della GB3 come categoria di riferimento per la FIA F3 e non solo, e ora attendiamo con ansia i primi test in pista della nuova vettura all'inizio del mese prossimo, prima di cominciare il programma di costruzione della produzione completa e le consegne nel corso dell'inverno".