Svelata la nuova Tatuus MSV-GB3-025 che correrà nel GB3 Championship

La prima MSV-GB3-025 è scesa dai cavalletti della facility produttiva Tatuus, al termine della fase di progettazione e produzione che ha avuto luogo nel corso della primavera/estate e durante la quale Tatuus e MSV avevano mostrato al pubblico i primi render della vettura.

Alla realizzazione del primo esemplare è corrisposta la pubblicazione da parte delle due aziende delle prime immagini della vettura completa che da questo momento non è più raffigurata solo per mezzo del disegno dei render ma visibile in ogni dettaglio: dalla trama della fibra di carbonio fino ai profili delle ali anteriori e posteriori, passando per il fondo e il DRS. Il tutto a comporre un design unico, capace di armonizzare i più recentitrend tecnici e regolamentari dell’ambito formula con elementi iconici della tradizione.

Tatuus GB3 Foto di: Tatuus

La MSV-GB3-025 è la prima Tatuus di sempre ad essere equipaggiata con DRS e Rim Covers, elementi simbolo del pacchetto aerodinamico complessivo di primissimo livello e senza pari per la categoria che caratterizza la vettura. Scelte tecniche definite da Tatuus ed MSV per raggiungere gli obiettivi del campionato GB3.

Molte le soluzioni tecniche innovative che si aggiungono a quelle aerodinamiche e fanno si che la monoposto rappresenti un importante step evolutivo rispetto alla Tatuus MSV-022, vettura molto amata dai piloti che ha caratterizzato il campionato nelle ultime tre stagioni. Dai nuovi pneumatici con sezione ampliata (Pirelli rimane fornitore esclusivo per il campionato GB3) fino al nuovo motore Mountune aspirato da 2.0L per 280 cavalli. Senza tralasciare le dotazioni di sicurezza, con nuovi crash box all’anteriore e al posteriore, pannelli anti intrusione migliorati e Halo in titanio.

Tatuus GB3 Foto di: Tatuus

La nuova monoposto sarà protagonista del GB3 Championship che ha già annunciato il proprio calendario per il 2025. La stagione partirà da Silverstone il 25, 26 e 27 Aprile 2025, per chiudersi a Monza il 17, 18, e 19 Ottobre. La preparazione per la prima stagione della nuova vettura passa però attraverso un’intesa fase di test autunnali che ha già preso il via ed impegnerà a fondo le strutture Tatuus ed MSV.