Fisichella vola in Australia: correrà la gara S5000 di Melbourne

Nuova avventura in monoposto per Giancarlo Fisichella, che volerà in Australia per correre la gara dell'Albert Park in Australian S5000 Championship.

Dopo Rubens Barrichello lo scorso anno, stavolta tocca all'ex-pilota di Formula 1 romano cimentarsi a bordo di queste piccole vetture che in Oceania regalano spettacolo.

Il 47enne, protagonista da tempo delle corse GT con la Ferrari, sarà quindi in azione nel round d'apertura della serie a Melbourne, nel weekend del primo GP di F1 del 2020 del quale le S5000 saranno evento di supporto.

“Sono entusiasta di tornare a Melbourne e su un tracciato cittadino - ha detto "Fisico" - Ho vinto il GP d'Australia in passato e questo mi resterà nel cuore a lungo, così come la bellezza dei fan locali. Dopo 10 anni di corse GT, per me è il ritorno sulle monoposto e non vedo l'ora di provare questa S5000".

Matt Braid, AD del promoter Australian Racing Group: "Siamo felicissimi di dare il bentornato a Giancarlo in Australia per un'altra grande gara delle S5000 in occasione del GP. E' un pilota amato da tutti i fan della F1 non solo per i risultati ottenuti in pista, ma anche per la passione che ha per il motorsport. E' sempre stati attivissimo sulle auto e penso che si adatterà in fretta alle S5000. E' bello vedere due veterani della F1 come Giancarlo e Rubens Barrichello venire da noi per tornare alle origini. E' quello che il pubblico vuole e siamo felici di portare tutto questo ai tifosi di Melbourne".