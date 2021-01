Emanuele Pirro sarà Supervisore della Scuola Federale ACI Sport

Durante l’ultima Giunta Sportiva ACI riunita il 13 gennaio scorso, Emanuele Pirro è stato nominato Supervisore della Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”.

L’ex pilota plurititolato, eccellenza italiana di caratura mondiale, sarà quindi una nuova guida affiancata al Direttore Raffaele Giammaria.

Una presenza che verrà solo rafforzata dal ruolo, dato che Pirro è stato negli ultimi anni un punto di riferimento importante per l’Università dell’Automobilismo, anche nei panni di Presidente della Commissione Karting ACI Sport – ruolo rivestito fino al 2020 – che lo ha portato a seguire da vicino le principali attività, in particolar modo quelle dedicate ai giovani piloti.

"Mi fa molto piacere questo incarico per più di un motivo - spiega Pirro - La Scuola a mio avviso è un fiore all’occhiello della Federazione e dell’automobilismo tricolore. Per me è importante, dato che ho visto nascere e sviluppare il progetto prima con Cristiano del Balzo, poi con Raffaele Giammaria da Direttore, che sono due belle persone".

"In tutti questi anni è stato fatto un lavoro eccellente che ha aiutato molto il nostro movimento sportivo. Detto questo, credo che la Scuola abbia ancora la possibilità di crescere, anche in terreni inesplorati. Quindi quest’opportunità da Supervisore è per me anche una bella sfida".

"Mi onora aver preso il posto di Giancarlo Minardi, persona che stimo molto e che per l’automobilismo italiano ha fatto tanto vorrei anche aggiungere che il titolo a Michele Alboreto è un motivo in più che va dritto al cuore”.

3 stagioni e 40 GP in Formula 1, 5 vittorie alla 24 Ore di Le Mans, 2 volte campione della Le Mans Series, 5 titoli italiani tra Karting, Turismo e ancora una lunga serie di vittorie internazionali nell’endurance. Questo e molto altro va a comporre il bagaglio che Emanuele Pirro metterà ancora al servizio della Scuola Federale.

Lo stesso predecessore Giancarlo Minardi, dall’alto della sua esperienza e capacità di talent scout, nonché di attuale Presidente della Commissione Velocità ACI Sport, ha sottolineato che non farà mancare il suo supporto alla Scuola Federale.

"Quello portato avanti in questi anni nella Scuola Federale è stato un lavoro d’equipe - racconta Minardi - Con Raffaele Giammaria come Direttore e con il supporto fondamentale di tutti gli istruttori e collaboratori".

"È evidente lo step di crescita effettuato di recente, anche attraverso lo sviluppo delle attività di monitoraggio, scouting e tutoraggio, in particolare nel karting, ma anche negli altri settori. La Scuola è diventata un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale".

"Tutto il mondo ci copia, vuol dire che sono state fatte grandi cose. Sono davvero contento per l’arrivo di Emanuele Pirro, pilota e professionista che ha fatto tutta la trafila e porterà tanta esperienza in più alla Scuola Federale. Ho sponsorizzato il suo arrivo perché sono sicuro che farà molto bene e porterà una ventata di novità e positività".

"Per quanto mi riguarda vorrei comunque rimanere vicino alla Scuola, non so ancora in che modo o veste, ma sono legato a questo progetto che trovo di fondamentale importanza per il nostro automobilismo”.

Prosegue quindi il percorso di Pirro con gli incarichi istituzionali iniziati nel 2010, subito dopo la fine della sua carriera di pilota, nella FIA con il primo incarico istituzionale da Commissario in Formula 1 prima e poi nella Drivers Commission, nella Endurance Commission, nella Circuit Commission e nella Historic Commission (velocità) sempre della FIA poi alla Commissione Pista e Percorsi di ACI.