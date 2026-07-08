Annunciata la nuova Tatuus APT-28, protagonista della USF Pro 2000 a partire dal 2028

La APT-28 raccoglie l'eredità dell'attuale Tatuus IP-22, introdotta nel 2022 e protagonista della crescita di numerosi talenti approdati verso i massimi livelli del motorsport americano, tra cui i campioni USF Pro 2000 Louis Foster, Myles Rowe, Lochie Hughes e Max Garcia.

Dal punto di vista tecnico, la nuova monoposto adotta una monoscocca in fibra di carbonio di ultima generazione, progettata secondo i più recenti standard FIA in materia di sicurezza, con una maggiore resistenza agli impatti e pannelli anti-intrusione laterali integrati per tutta la lunghezza della scocca. Il telaio presenta dimensioni leggermente superiori rispetto al modello precedente e monterà pneumatici Continental su cerchi da 15 pollici.

La vettura sarà equipaggiata con il motore Honda K20 C1 turbo da 2,0 litri sviluppato da Elite Engines Inc., capace di erogare tra 320 e 360 CV grazie anche al sistema Push-to-Pass, che garantirà un incremento di potenza compreso tra 45 e 85 CV rispetto all'attuale configurazione.

La Tatuus APT-28 sarà disponibile sia in configurazione completa sia senza ammortizzatori, consentendo ai team di riutilizzare parte della componentistica già in loro possesso e contenere così i costi di gestione. Al cambio attuale e al netto di eventuali dazi, il prezzo della vettura completa è fissato a 206.900 dollari, mentre la versione priva degli ammortizzatori sarà proposta a 198.900 dollari.

Gli ordini apriranno il 1° ottobre 2026, con la priorità nelle consegne determinata dall'ordine di ricezione dei depositi. Le prime vetture saranno consegnate dal 1° settembre 2027, mentre una seconda tranche è prevista a partire dal 15 ottobre 2027.

Tatuus APT-28 Foto di: Tatuus

Il debutto in pista della nuova monoposto è previsto durante l'USF Pro Fall Combine 2027 all'Indianapolis Motor Speedway, seguito da una sessione di test dedicata agli ovali.

"È un piacere lavorare ancora una volta con Tatuus allo sviluppo di una nuova monoposto - ha dichiarato Dan Andersen, CEO di Andersen Promotions -. La APT-28 offrirà i più elevati standard di sicurezza FIA, la potenza del motore Honda turbo e il sistema Push-to-Pass, strumenti fondamentali per preparare i piloti al passaggio verso INDY NXT e NTT INDYCAR SERIES. Siamo convinti che renderà le gare ancora più competitive e non vediamo l'ora di vederla in azione. I primi test si svolgeranno in Italia, mentre la presentazione ufficiale è prevista nel corso delle gare inaugurali della prossima stagione".

Orgoglio ed entusiasmo anche nelle parole di Giovanni Delfino, CEO di Tatuus e del gruppo Korus: "La collaborazione con Andersen Promotions si arricchisce di un nuovo capitolo. Gli USF Pro Championships, e in particolare la USF Pro 2000, rappresentano uno step fondamentale nella crescita di un numero sempre maggiore di piloti. Il metodo sviluppato nel corso del tempo dall’organizzazione garantisce un ambiente formativo di qualità assoluta e per Tatuus è una vera missione e un onore contribuire con una vettura che rappresenti la piattaforma tecnica ideale. Negli Stati Uniti la passione per il motorsport può essere vissuta nella sua forma più pura e siamo certi che questa nuova vettura saprà scrivere pagine meravigliose su circuiti iconici come Indianapolis, St. Petersburg e Road America".

Sulla stessa linea anche Gianfranco De Bellis, Presidente di Tatuus e del gruppo Korus: "Il ponte che Tatuus e Andersen promotion hanno creato fin dal 2017 unisce Italia e Stati Uniti nel segno della passione per il motorsport. Stima, affetto e la costante capacità di collaborare per il bene degli sport motoristici sono i tratti peculiari di questa partnership, che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo. Non vediamo l’ora di vedere presto in pista la nuova monoposto, che siamo certi potrà preparare al meglio i piloti sul percorso che li porta verso i livelli più alti del motorsport americano e globale".