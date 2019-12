Jacques Villeneuve raddoppia in NASCAR Whelen con FEED Racing

Dopo aver fatto il suo debutto nella NASCAR Whelen Euro Series nel 2019 facendo segnare tre podi nella sua prima stagione, il campione del mondo di Formula 1 e vincitore della Indy 500 Champion Jacques Villeneuve è pronto a rilanciare il suo impegno nella NASCAR europea.

Il canadese, insieme a Patrick Lemarie, porterà il team FEED Racing al debutto nel campionato, schierando almeno due vetture nella stagione 2020 della NWES. Un’estensione della scuola di corse FEED Racing che Villeneuve e Lemarie hanno fondato lo scorso anno, il team punterà a lottare per il titolo Europeo della NASCAR e ad affiancare top driver di calibro mondiale con nuovi talenti promettenti.

Villeneuve e Lemarie guideranno le vetture numero 5 e 6 nella EuroNASCAR PRO, gareggiando da compagni di squadra per la prima volta nonostante la lunga amicizia che li lega. Il primo pilota EuroNASCAR 2 sarà invece il 17enne belga Simon Pilate, che dividerà la #6 con Lemarie.

“Questo è un progetto mirato ad offrire a giovani di talento l’opportunità di crescere e diventare professionisti delle corse. Ho sempre amato questo tipo di auto e di corse e dopo aver fatto esperienza lo scorso anno in NWES, siamo pronti a fare il passo successivo”, ha detto Villeneuve, che è anche partito davanti a tutti due volte nel 2019, chiudendo la stagione all’ottavo posto della EuroNASCAR PRO.

“Con Patrick ci conosciamo da quando avevamo otto anni, è stato il test driver della BAR in Formula 1 e abbiamo fondato la FEED Racing insieme, per cui questo per noi è un passaggio logico. La vettura Euro NASCAR è perfetta per imparare al meglio le basi del pilotaggio, è aggressiva e affascinante, non ha aiuti elettronici e ha tanti cavalli e, visto che due piloti condividono la stessa auto, ci consentirà di fare un buon lavoro di apprendimento con i nostri giovani piloti. La NASCAR Whelen Euro Series può aprire un interessante via di sviluppo per le loro carriere e nei prossimi mesi valuteremo l’opportunità di allargare l’impegno a tre o quattro vetture, schierando altri top driver e altri talenti emergenti”.

Le ambizioni personali di Villeneuve per la stagione 2020 sono chiare e includono l’opportunità di lottare per il titolo NWES.

“Progredire sarà la parola chiave. Personalmente voglio far meglio della scorsa stagione e questo logicamente significa battermi per il campionato e conseguire qualche vittoria. Lo stesso verrà per tutti i nostri piloti, vorremmo che i nostri alfieri in EuroNASCAR PRO potessero competere per la vittoria e che i piloti EuroNASCAR 2 dimostrassero di poter fare il salto nella massima categoria nel 2021,” ha detto il canadese.

Per Patrick Lemarie, il 2020 segnerà il ritorno al volante in gara dopo una pausa di diversi anni. Il francese residente ad Andorra, ha preso la decisione di risalire in macchina dopo aver visitato le finali NWES di Zolder, in Belgio, nonostante non abbia mai guidato una vettura NWES.

“Non vedo l’ora di pilotare una Euro NASCAR! Sono molto amico di Jacques da tantissimo tempo ed è stato così entusiasta delle vetture della NWES e del campionato che mi ha detto che questa sarebbe stata l’occasione perfetta di correre insieme. Per cui eccomi qui, tornerò a correre dopo 15 anni!” ha detto Lemarie, la cui vasta esperienza include Formula 1, la 24 Ore di Le Mans, la European Le Mans Series che ha vinto nel 2001, la Formula 3000, la Champ Car e molto altro.

“Non ero sicuro di voler tornare al volante ma sono andato a Zolder per le finali della NWES, ho visto le auto e il campionato e sono stato subito entusiasta di questa opportunità. Sono molto felice di essere compagno di squadra di Jacques e voglio proprio godermi le gare. L’obiettivo di tutto il progetto FEED Racing è aiutare giovani talenti e pensiamo che la NASCAR Whelen Euro Series possa essere un’ottima possibilità per loro. La macchina è bella da guidare ed è decisamente una buona scuola. Per di più possono dividere la vettura con noi, quindi possono imparare come lavorare e avere una buona visibilità per i loro sponsor. Speriamo che questo possa aprire loro molte porte”.

A dividere la vettura #6 con Lemarie sarà il 17enne belga Simon Pilate, che è stato semifinalista nella selezione FEED Racing del 2019.

“Simon è un pilota molto giovane con pochissima esperienza, ma è stato impressionante durante gli stage di FEED Racing. E’ stato subito entusiasta di questo progetto ed è esattamente quello che vogliamo,” ha detto Lemarie del giovane belga. “Avere un talento così promettente con noi è molto positivo, è uno che ascolta sempre attentamente e impara costantemente. Sono sicuro che sarà competitivo”.

FEED Racing ha in programma i primi test con le proprie Euro NASCAR nel mese di febbraio presso il circuito di Magny Cours, la pista che ospita la FEED Racing academy, mentre la preparazione per l’apertura stagionale della NASCAR Whelen Euro Series, in programma al Ricardo Tormo di Valencia per il 25-26 aprile, è già iniziata.