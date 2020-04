Via libera dai medici a Newman: potrà tornare a correre in NASCAR

Ryan Newman potrà tornare a correre in NASCAR Cup appena sarà terminata la pandemia di Coronavirus che ha fermato l'intero motorsport del mondo.

In questo momento di crisi arriva anche una buonissima notizia, dunque, con il pilota della Roush Fenway Racing che ha avuto il via libera dai medici per risalire a bordo della sua Ford Mustang quando ricomincerà la stagione 2020.

Lo statunitense, protagonista del terrificante incidente nel corso dell'ultimo giro della Daytona 500 andata in scena lo scorso 17 febbraio, ha annunciato il suo rientro a FOX Sports confermando che le ultime visite cui è stato sottoposto hanno dato esiti positivi.

"Sono in forma e ho avuto anche la fortuna che questa situazione mi abbia dato più tempo per recuperare - ha detto Newman, che dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva all'Halifax Medical Center era stato dimesso - Sono entusiasta e grato per tutto ciò, appena si ricomincerà potrò tornare in macchina a correre. Debbo ringraziare tutte le persone che mi sono state accanto e mi hanno fornito il loro supporto, come amici, famiglia e chi ha pregato per me. La considero una serie di miracoli questa, potrò tornare a gareggiare e sono felicissimo".

La Roush Fenway Racing aveva ingaggiato "a gettone" Ross Chastain per sostituire Newman, poi scoppiato il problema COVID-19 si è deciso di fermare tutto almeno fino alla metà di maggio.