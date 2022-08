NASCAR | Raikkonen prova la Chevrolet di Trackhouse al VIR

Carica lettore audio

Il finlandese guiderà per la Trackhouse Racing nella gara del 21 agosto, alla guida di una Chevrolet Camaro ZL1 insieme ai compagni di squadra Daniel Suarez e Ross Chastain.

Sarà la sua prima uscita in un evento motoristico da quando, lo scorso dicembre, ha chiuso la sua ventennale carriera in F1 con la sua ultima apparizione per la Sauber-Alfa Romeo al Gran Premio di Abu Dhabi.

Il Campione del Mondo di F1 2007 ha un passato nella NASCAR: ha partecipato a una gara della Xfinity Series di secondo livello e a un evento della Truck Series nel 2011 con la Kyle Busch Motorsports durante il suo periodo sabbatico dal circus.

Inoltre ha anche testato un'auto della Cup al VIR in passato, guidando la Dodge della Robby Gordon Motorsports nel 2011, ma il test terminò in anticipo quando uscì di pista rovinando il muso sull'erba bagnata.

All'inizio della settimana, Raikkonen ha trascorso del tempo sul simulatore del Team Chevrolet e analizzato i dati insieme al compagno di squadra Suarez.

L'ingresso di Raikkonen nella Trackhouse Racing fa parte dell'iniziativa Project91 del team, che cerca di espandere la portata della NASCAR dando la vettura #91 a piloti internazionali. Il trio di piloti Trackhouse a Watkins Glen proviene infatti da tre paesi diversi.

Casco di Kimi Raikkonen Photo by: Project91

'Iceman' ha ammesso che all'inizio dell'anno gli erano state offerte altre opportunità per tornare a gareggiare, ma ha voluto prendersi il suo tempo per prepararsi alla gara di Watkins Glen.

"C'erano ovviamente delle opzioni per fare di più quest'anno, ma credo che sia arrivato tutto un po' troppo in fretta e volevo cercare di fare tutto al meglio da ogni punto di vista", ha detto Raikkonen.

"Penso che sia stato meglio aspettare fino a questa gara, in modo da poterci preparare bene facendo il lavoro al 100%. Il risultato non lo sa nessuno, ma sappiamo che potremo giocarcela nelle migliori condizioni possibili".

"Cosa succederà dopo? Non lo so, nessuno lo sa. Cercheremo di fare una buona gara, di divertirci e di vedere cosa ci riserverà il futuro. Non ho altri progetti. Questo è quello che ho in programma in questo momento, poi si vedrà".

Kimi Raikkonen Photo by: Project91

Il regolamento NASCAR per il collaudo di una vettura Next Gen è stato modificato il 15 giugno per consentire di svolgere una prova per i piloti iscritti a una gara di Cup nei 90 giorni successivi. La serie di condizioni include la registrazione limitata dei dati e le modifiche all'assetto durante la giornata.

È possibile utilizzare tre set di pneumatici Goodyear e nessun altro pilota può provare la vettura. Il test è limitato a 10 ore dal momento in cui la vettura entra in pista.

Kimi Raikkonen Photo by: Project91