NASCAR | Raikkonen correrà ad Austin con una Chevy Camaro

Kimi Raikkonen torna a correre. Il campione del mondo 2007 di Formula 1 sarà al volante di una Chevrolet Camaro, la numero 91, quella del team Trackhouse Racing.

L'ex pilota della Ferrari, dunque, correrà nella NASCAR Cup Series, dove già lo aveva fatto lo scorso anno quando prese parte a un evento a Watkins Glen.

Il finnico si trovò addirittura in ottava piazza nella gara d'esordio, fino a quando non finì a muro, infortunandosi un polso. Questa volta Kimi correrà su una pista che ben conosce: il Circuit of the Americas, ad Austin, pista su cui pochi anni fa ha colto la sua ultima vittoria in Formula 1 difendendo i colori della Ferrari.

"Ho trascorso un periodo fantastico nella NASCAR", ha dichiarato Raikkonen. C'è stato molto da imparare in poco tempo, ma tutti sono stati molto disponibili e la competizione è stata una grande sfida".

"Questa volta correrò su una pista che conosco bene, quindi la curva di apprendimento non sarà così ripida. Voglio divertirmi, ma anche fare il meglio possibile".

"Quando abbiamo annunciato Kimi l'anno scorso, ho detto che era la superstar globale che avevo in mente quando abbiamo creato il Project 91. Penso che abbiate visto l'accoglienza dei fan in tutto il mondo e le prestazioni di Kimi in macchina sono state la prova del concetto", ha detto Justin Marks, co-proprietario di Trackhouse.

"Il seguito di Kimi è enorme ed è ottimo per la NASCAR, per Trackhouse e credo che a Kimi piacciano molto le nostre gare".

"Sono sicuro che ci sono molti piloti che vorrebbero avere la possibilità di provare la NASCAR", ha concluso Raikkonen. "Non è molto facile, quindi forse si apriranno delle porte in futuro per avere più possibilità di provare a far entrare più europei in questo sport".