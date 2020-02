NASCAR: ottime notizie per Ryan Newman, è già stato dimesso!

Ryan Newman è già stato dimesso dall'Halifax Medical Center, a meno di 48 ore dal terribile incidente di cui era stato protagonista nella Daytona 500 di NASCAR Cup lunedì sera.

Il 42enne portacolori della Roush Fenway Racing ha fatto progressi enormi nelle ultime ore, dopo che i medici lo avevano definito in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita dopo il botto che lo aveva visto proiettato prima contro il muro e poi in aria, tamponato dalle vetture che lo seguivano, nel corso dell'ultimo giro di gara.

Immediatamente Newman è stato raggiunto dalla famiglia e nella giornata di ieri ha passeggiato anche con le figlie, prima che i dottori lo dimettessero.

"Ryan Newman continua a mostrare grandi miglioramenti dopo l'incidente dell'ultimo giro occorsogli lunedì sera al Daytona International Speedway - si legge nella nota emessa in giornata - E' sveglissimo e passeggia attorno all'Halifax Medical Center. Come suo solito da carattere, ride e scherza con medici, amici e famigliari, passando il tempo con le sue figlie".

Nel tardo pomeriggio di mercoledì, è poi arrivato il via libera per il ritorno a casa.