NASCAR: Johnson positivo al COVID-19, salta la Brickyard 400

Tramite un comunicato rilasciato dal team Hendrick Motorsport è stato annunciato che Jimmie Johnson è risultato positivo al COVID-19 a seguito di un test effettuato nel pomeriggio di venerdì.

Johnson non ha manifestato alcun sintomo della malattia ma è stato sottoposto a test dopo che sua moglie Chandra è risultata positiva a seguito di alcuni sintomi simili a quelli tipici dell’allergia.

La Chevrolet n. 48 verrà condotta nel corso del Brickyard 400 all’Indianapolis Motor Speedway da Justin Allgaier proveniente dalla Xfinity Series.

Johnson, inoltre, avrebbe dovuto effettuare un test la prossima settimana con una vettura IndyCar del team Chip Ganassi Racing, ma ovviamente questo è stato posticipato.

Johnson ha dichiarato: “La mia priorità è la salute e la sicurezza dei miei cari e dei miei compagni di lavoro. Non ho mai saltato un gara in Cup in tutta la mia carriera e sono certo che sarà dura guardare gli altri in tv. Nonostante la mia delusione, non vedo l’ora di tornare per vincere delle gare ed entrare nei playoff”.