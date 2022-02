Daytona 500 | Villeneuve è costretto a cambiare motore

Carica lettore audio

Jacques Villeneuve, campione del mondo di Formula 1 nel 1997 e vincitore della 500 Miglia di Indianapolis, è stato costretto a cambiare il motore prima di Daytona 500.

Villeneuve si è guadagnato un posto nella griglia di partenza nel corso delle prove ufficiali disputate mercoledì scorso. Poi, però, nella giornata di giovedì, Villeneuve ha avuto un problema al motore prima della sua gara Duel di giovedì es è così stato costretto al ritiro dopo 34 giri.

Il suo team ha poi scoperto un problema al motore più grave mentre Jacques stava prendendo parte alle prove finali in vista della Daytona 500 disputate ieri.

Alla domanda di Fox Sports legati ai problemi del motore che ha avuto in questi giorni, Villeneuve ha risposto: "Beh, almeno abbiamo risolto il problema di giovedì, ma poi abbiamo scoperto stamattina che avevamo perso una valvola. Per questo siamo stati costretto a cambiare il motore".

"Purtroppo questo inconveniente non mi ha permesso di fare la quantità di giri che avrei voluto fare. Volevo provare l'ingresso in pit lane, ma anche l'uscita. La 500 Miglia, però, permetterà di imparare tutto in gara, perché è molto lunga".

Villeneuve, nel corso degli ultimi anni, ha corso nelle NASCAR Euro Series, vincendo per altro a Vallelunga, in Italia. Grazie alle corse nelle stock car, ha ammesso che la sua carriera ha trovato nuova vita.

"Quando ero in F1 non pensavo che sarei stato in grado di guidare altro", ha aggiunto Villeneuve. "Ero così concentrato e preparato per quel tipo di vetture che non pensavo di farcela. Poi quando mi sono messo al volante di una NASCAR ho capito che potevo divertirmi davvero tanto. A quel punto ho deciso di provare diversi tipi di auto".

"La cosa più divertente che ho fatto è stata la NASCAR. Non le qualifiche, perché è difficile battere le velocità che si ottengono in F1, ma correre ruota a ruota o parafango contro parafango è bello. E' uno degli aspetti davvero molto belli della serie".