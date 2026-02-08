Come il motorsport sta aiutando gli atleti alle olimpiadi invernali tra CFD e stampa 3D

La NASCAR non è certo associata agli sport invernali, eppure ha scelto di mettere le proprie competenze al servizio del Team USA per aiutarlo a guadagnare velocità alle Olimpiadi invernali. Il reparto R&D sta sviluppando modelli virtuali degli atleti e realizzando repliche a grandezza naturale tramite stampa 3D, così da testarli in galleria del vento e analizzarli con la CFD (computational fluid dynamics) per individuare ogni possibile margine di miglioramento.

La collaborazione tra NASCAR e il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) è nata grazie a un’introduzione di TotalSim, società di ingegneria che collabora con NASCAR su diversi progetti di analisi CFD. Eric Jacuzzi, vicepresidente NASCAR per la Vehicle Performance, ha raccontato che TotalSim aveva chiesto di accompagnare alcuni atleti e dirigenti olimpici in visita al centro R&D di NASCAR, in North Carolina. Durante quel tour, Jacuzzi ha incrociato un conoscente che lavorava per il comitato olimpico.

Quel conoscente era Mike Levine e, nel suo ruolo all’interno del dipartimento Performance Pathways and Innovation dell’USOPC, gli è venuto spontaneo chiedere a Jacuzzi se NASCAR fosse interessata a valutare gli atleti olimpici e le loro attrezzature per individuare possibili margini di miglioramento. La squadra più adatta per una prima analisi era USA Luge: dopo alcune discussioni preliminari, Jacuzzi ha visitato il loro centro di allenamento a settembre e ha capito rapidamente che NASCAR poteva offrire un contributo significativo sul fronte delle performance.

Jacuzzi ha presentato il progetto al vicepresidente esecutivo NASCAR John Probst, che non solo lo ha approvato, ma ha anche iniziato a coinvolgere ulteriori risorse tra i fornitori NASCAR per sviluppare nuovi strumenti prestazionali. È stato coinvolto anche il Chief Brand Officer Tim Clark per valutare le opportunità commerciali legate all’iniziativa, un lavoro che ha poi portato NASCAR a definire un accordo di sponsorizzazione e di branding con USA Luge, oltre alla partnership tecnica.

Scansioni 3D degli atleti

Le cose si sono mosse rapidamente una volta avviata la collaborazione: a dicembre il dottor Jacuzzi ha raggiunto la tappa di Coppa del Mondo di slittino a Park City, nello Utah, e ha dato subito il via alla fase di analisi tecnica costruendo una struttura per eseguire le scansioni 3D degli atleti e delle loro slitte. Quelle scansioni sono ora in fase di conversione in modelli che potranno essere analizzati tramite CFD e, in un secondo momento, stampati in 3D per essere testati nella galleria del vento WindShear con rullo, così da ottenere un livello di analisi ancora più approfondito.

La NASCAR ha immediatamente attinto alla propria rete di partner tecnici, coinvolgendo Kevin Rau di Digital Reality Scanning per completare le scansioni degli atleti e delle loro slitte. Rau collabora spesso con NASCAR quando un costruttore presenta una nuova carrozzeria o un aggiornamento: si occupa di eseguire la scansione e confrontarla con il modello CAD fornito. Anche in questo caso si è mostrato entusiasta quanto NASCAR e ha dedicato una settimana del suo tempo a Park City per scansionare tutti gli atleti e le loro attrezzature.

Il reparto R&D di NASCAR ha inoltre realizzato una struttura apposita, poi trasportata al centro di allenamento, che ha permesso a Rau di effettuare le scansioni senza dover applicare marcatori sugli atleti o sulle slitte, rendendo il processo più rapido e preciso.

L’analisi CFD degli atleti olimpici

Le scansioni 3D verranno trasformate in modelli tridimensionali che NASCAR analizzerà con il supporto di TotalSim. Il dottor Jacuzzi ha spiegato che esiste un’importante opportunità di trasferimento di competenze da TotalSim, che in passato ha collaborato con Honda per migliorare le prestazioni delle squadre olimpiche statunitensi di bob e skeleton. Gli ingegneri Honda hanno già svolto test con atleti e attrezzature nella galleria del vento HALO (Honda Automotive Laboratories of Ohio), e il gruppo NASCAR ritiene di poter adottare alcune delle loro migliori pratiche attraverso TotalSim, seguendo un processo analogo: sviluppare modelli CFD prima di passare alla galleria del vento.

TotalSim metterà a disposizione del progetto NASCAR tempo e risorse, soprattutto per impostare i modelli iniziali destinati al gruppo R&D, così da permettere alla squadra di passare più rapidamente alla fase iterativa e iniziare a testare le modifiche.

La stampa 3D di versioni a grandezza naturale degli atleti olimpici

Una volta completata l’analisi CFD, NASCAR prevede di stampare in 3D i modelli dell’atleta del singolo femminile con la sua slitta e della coppia del doppio maschile, così da avere una base concreta per le analisi successive. Il dottor Jacuzzi si è mostrato particolarmente entusiasta dopo aver esaminato regolamenti e margini consentiti in alcune categorie, osservando che “la slitta del doppio maschile è un po’ il Far West, quindi pensiamo di poter fare davvero la differenza lì”.

Il nuovo laboratorio di stampa 3D inaugurato presso il centro R&D di NASCAR verrà utilizzato per realizzare questi modelli, sfruttando le stampanti Stratasys F900 e Fortus 450mc per produrre versioni modulari degli atleti e delle slitte. Questa modularità permetterà al team di portare in galleria del vento con rullo diverse iterazioni dei loro design, agganciando e sostituendo rapidamente i vari componenti per testare forme o posizioni differenti durante le sessioni di prova.

Obiettivi della partnership

La prima fase dell’analisi partirà dal miglioramento della forma delle slitte per ridurre la resistenza aerodinamica, e NASCAR punta a portare il primo modello in galleria del vento già quest’estate. Le discussioni iniziali hanno evidenziato che molti dei design attuali si basano più su conoscenze tramandate che su vere analisi tecniche. Per questo il dottor Jacuzzi intravede margini immediati di miglioramento semplicemente applicando principi consolidati in NASCAR, come ridurre l’altezza delle slitte per diminuire il drag.

Membri del team aerodinamico NASCAR come Chris Popiela e Tracy Halpin si sono già uniti al progetto insieme al dottor Jacuzzi, e lui prevede che il gruppo crescerà rapidamente, dato l’entusiasmo di molti nel lavorare su qualcosa di così diverso dal loro ambito abituale. Jacuzzi ritiene anche che il progetto possa essere utile a NASCAR stessa, proprio perché così distante dal lavoro quotidiano: offre la possibilità di osservare i problemi aerodinamici da una prospettiva nuova, un esercizio che potrebbe rivelarsi prezioso quando si cercano soluzioni innovative per le auto da corsa.

Secondo il dottor Jacuzzi, questa è una partnership di lungo periodo e l’obiettivo finale è sviluppare qualcosa che possa davvero distinguere USA Luge dal resto del gruppo alle Olimpiadi invernali del 2034 nello Utah. Anche se Utah 2034 è ancora lontana, NASCAR si concentrerà su traguardi intermedi, iterando i progetti anno dopo anno a partire dalla Coppa del Mondo di slittino 2026.

Il dottor Jacuzzi non perde tempo: questa settimana sarà a Cortina d’Ampezzo, in Italia, per le Olimpiadi invernali 2026, dove osserverà da vicino il team USA Luge e raccoglierà indicazioni utili per le analisi future.

