NASCAR | Jacques Villeneuve correrà in agosto a Trois-Rivières

Jacques Villeneuve tornerà a correre in NASCAR Pinty's Series fra qualche settimana.

L'ex Campione di Formula 1 e Indy 500 parteciperà al 52° Grand Prix of Trois-Rivières il 7 agosto in Quebec, uno degli eventi più importanti della serie canadese di stock car.

L'idolo locale guiderà la vettura #07 preparata dal team Dumoulin Competition e sponsorizzata da Prolon Controls.

Villeneuve ha preso parte a quattro eventi in carriera nella serie, l'ultima nella stagione 2014. Il suo miglior piazzamento è il terzo posto del 2013, sempre a Trois-Rivières.

"È con grande entusiasmo che ho accettato l'invito di Martin D'Anjou di Festidrag Développement a partecipare alla GP3R - ha affermato il 51enne - Durante la mia presenza alla 500 Miglia di Daytona lo scorso inverno, ho avuto il piacere di incontrare Martin, che mi ha aiutato molto con la logistica".

"Quando mi ha proposto di correre con i colori di Festidrag Development e dei suoi partner, ho accettato subito. La mia ultima gara a Trois-Rivières risale a qualche anno fa e non vedo l'ora di tornare là per incontrare i fan della NASCAR e delle corse automobilistiche".

A febbraio, Villeneuve ha preso il via per la prima volta alla Daytona 500. Si è classificato 22° alla guida della Ford #27 del Team Hezeberg, nuovo della Cup Series formato dalla leggenda delle corse Toine Hezemans e dall'imprenditore olandese Ernst Berg.

Villeneuve ha cinque gare svolte in carriera in NASCAR Cup Series. Ha corso anche a Talladega, Ala, Phoenix, Indianapolis Motor Speedway (ovale) e Sonoma, California.

Il canadese ha vinto la sua prima gara NASCAR Euro la scorsa stagione, partecipando alla serie dal 2019, oltre al suo lavoro di commentatore di F1 per i servizi televisivi a pagamento Sky Sport in Italia e Canal+ in Francia.

In Formula 1 dal 1996 al 2006 (166 GP), Villeneuve è stato incoronato campione del mondo nel 1997 e ha vinto 11 gare, tra cui quattro nella sua prima stagione, tutte con la Williams-Renault. Ha vinto anche la 500 Miglia di Indianapolis e il campionato CART nel 1995.