Zarco: "VR46 non può distruggere il legame Ducati-Pramac"

Johann Zarco è stato uno dei grandi protagonista di questa prima parte di stagione della MotoGP. Il francese è già salito due volte sul podio nelle due gare in Qatar e dopo il GP di Doha si era ritrovato addirittura in testa alla classifica del Mondiale.

La cosa che stona un po' è che anche se ormai siamo arrivati alla quinta gara della stagione, il pilota della Ducati Pramac non sa ancora quale sarà il suo futuro. Dopo il quinto posto in griglia conquistato nella sua gara di gara, il Gran Premio di Francia a Le Mans, il due volte iridato della Moto2 ha spiegato che il suo obiettivo è proseguire il percorso con la Casa di Borgo Panigale, magari rimanendo proprio in Pramac.

"Dovremo parlarne presto, ma non lo abbiamo ancora fatto. Il mio obiettivo comunque è rimanere con la Ducati per la mia caccia al titolo. Se cambiassi ancora moto, perderei troppo tempo... E io non ho tempo da perdere!", ha detto Zarco

"Quindi l'obiettivo è quello di rimanere con Ducati e anche con Pramac, perché sto bene in questa squadra e posso lottare per il titolo. Spero di andare in quella direzione ed è per questo che sto cercando di fare il miglior lavoro possibile. Ma anche che sia reciproco, che io voglia rimanere, ma che loro vogliano tenermi", ha aggiunto.

Sul tavolo però si è aggiunta una nuova variabile, perché in trattativa con la Ducati c'è anche il Team VR46 di Valentino Rossi, che gode di uno sponsor importante come la compagnia petrolifera saudita Aramco e quindi punta ad avere materiale ufficiale.

Anche se dovesse concretizzarsi l'accordo tra l'azienda bolognese ed il nuovo team della classe regina, secondo Johann questo non andrà ad intaccare il rapporto privilegiato di cui gode Pramac, essendo stato uno junior team di alto livello per tanti anni, che ha ottenuto grandi risultati e fatto crescere piloti per il team ufficiale.

"Il rapporto tra Pramac e Ducati è davvero buono, ma ci può essere sempre qualche affare che prende il sopravvento. Ma ognuno gioca le sue carte e penso che Pramac sia ben integrata, quindi se dovesse succedere, non credo che sarà nell'immediato futuro", ha spiegato.

"Se la VR46 dovesse diventare un riferimento in Ducati, non sarà una cosa immediata secondo me. Dall'Igna è sempre il grande capo e si vede che non è solo un uomo d'affari, ma che è anche un uomo di sport. Penso che il rapporto che si è creato non possa essere distrutto dall'arrivo della squadra di Rossi", ha concluso.

