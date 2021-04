Zarco: "Sarà interessante seguire Martin in gara..."

Una pole soltanto sfiorata e soffiata da sotto il naso dal suo compagno di team. Per Johann Zarco quanto accaduto oggi a Doha ha il sapore della beffa, ma il francese non può certamente dirsi deluso.

In occasione dell’ultimo tentativo, quando ormai sembrava impossibile strappare il miglior crono dalle mani di Maverick Vinales, Johann è riuscito a trovare un giro quasi perfetto, soprattutto negli ultimi due settori, per poi transitare sotto la bandiera a scacchi e fermare il cronometro sul tempo di 1’53’’263.

Zarco sembrava ormai pronto a celebrare la prima pole stagionale, ma ha dovuto soffocare la gioia quando il suo compagno di squadra, il rookie Jorge Martin, è riuscito a rifilargli un decimo di distacco e mettere le mani sulla prima pole in carriera.

Giunto in pit lane, il francese non ha mostrato alcuna delusione, anzi ha celebrato con un grande abbraccio il ragazzino spagnolo che oggi ha compiuto qualcosa di straordinario,.

“Sono molto contento di partire dalla prima fila. Quando ho tagliato il traguardo pensavo di essere in pole, ma quando ho capito che era stato il mio compagno di team a fare la pole sono rimasto sorpreso in positivo. Per noi del team Pramac tutto ha funzionato alla perfezione con il primo e secondo tempo in qualifica”.

Nella giornata di oggi entrambi i piloti del team italiano hanno preferito non girare in occasione del terzo turno di libere a causa delle pessime condizioni della pista e del forte vento. La scelta sembra aver pagato visti i risultati in qualifica…

“Anche io, come Jorge, non ho girato nelle FP3 per non fare confusione con l’assetto. Il vento era molto forte e c’era molta sabbia in pista ed ho pensato che fosse meglio aspettare le FP4, dove poi sono andato bene”.

Dopo una ottima prestazione al sabato, adesso il grande punto interrogativo per il team Pramac è capire come si comporterà la Ducati in gara.

Zarco non è sembrato ottimista circa le possibilità di poter lottare per il successo, indicando in Maverick Vinales il favorito d’obbligo non solo per quanto accaduto domenica scorsa, ma anche alla luce del passo gara mostrato durante le prove.

“Abbiamo avuto una ottima velocità sul giro secco, ma credo che non abbiamo il passo per lottare per la vittoria. Vinales ha un ritmo migliore rispetto a noi al momento. Sicuramente partire dalla prima fila con una moto con questa potenza rappresenta un vantaggio, ma poi dovremo adattarci, soprattutto nei primi giri”.

“Sarà dura trovare qualcosa nel warm up in ottica gara, ma nel corso delle libere abbiamo trovato qualcosa di interessante. Forse non sarà la soluzione a tutti i nostri problemi, ma spero di poter avere un feeling migliore rispetto alla gara dello scorso weekend”.

Johann, infine, ha voluto spendere delle parole di elogio per il protagonista di giornata, il suo compagno di team Jorge Martin.

“Se domani partirà come ha fatto la settimana scorsa allora si troverà ancora in prima posizione alla prima curva. Vedremo come andrà, se avrà lo stesso feeling visto sino ad ora potrà fare dei bei giri e sarà interessante seguirlo. Non lo conosciamo troppo, ma se può andare così veloce vuol dire che non sta facendo follie. E’ un pilota solido anche se con poca esperienza in MotoGP”.

