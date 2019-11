Zarco: “Finalmente torno a sentirmi un top rider”

Il sorprendente ingaggio di Johann Zarco con il team LCR Honda sta superando ogni aspettativa dello stesso pilota, che alla sua seconda gara con la RC213V del 2018 lotta già con i più veloci.

A fine gara, il francese spiega: “È stata una buona gara, ho trovato il ritmo dal primo momento, anche se non sono riuscito a girare con i più veloci. Ho lottato con Miller e abbiamo perso tempo, così quelli dietro ci hanno raggiunto”.

La gara di Zarco però non è finita come sperato, quando battagliava per l’ottava posizione con Joan Mir, un contatto tra i due ha fatto finire a terra il pilota transalpino, con conseguente penalità per il portacolori Suzuki, a cui è stato inflitto un long lap penalty.

“Stavo provando a superare Jack e la moto di Mir mi ha incrociato e si è messa davanti. Lui non pensava che io volessi superare Jack, se avessi potuto andarmene, sicuramente avrei potuto assicurarmi l’ottava posizione”.

Per quanto riguarda l’esperienza con Honda, il pilota di Cannes si ritiene molto soddisfatto: “Sto imparando tanto e sono contento di essere in grado di guidare questa moto. Con la Honda posso lavorare, ho buone sensazioni che mi aiutano a sciogliere i miei dubbi”.

“Sono contento perché sto crescendo e comincio e recuperare le sensazioni di un top rider. Non controllavo il ritmo, perché andavamo al limite, però ho visto Fabio Quartararo e questo mi ha dato motivazione. Quando mi adatterò di più a questa Honda, sicuramente farò un altro passo in avanti e, chi lo sa, magari a Valencia potrò lottare per la top 7 o la top 5. L’idea è passare nuovamente al Q2 e continuare ad imparare da questa moto affinché le cose vengano automatiche. Qui non avrei concluso a più di 15 secondi dal vincitore, quindi sto tornando a sentirmi un top rider”.