Zarco: “Facciamo delle gare, non facciamo danza!”

In un Gran Premio della Repubblica Ceca ricco di sorprese e sicuramente poco banale, Johann Zarco trova il podio, il primo dopo più di un anno. La sua ultima presenza sul podio risale infatti a Sepang 2018. Il francese ha salvato le sorti di una Ducati in estrema difficoltà a Brno, conquistando il terzo posto con la GP19 e dimostrando che la pole position conquistata ieri non era un caso.

Zarco tiene la terza posizione pur dovendo scontare una penalità inflitta dalla Direzione Gara per un contatto con Pol Espargaro al 14esimo giro che ha portato lo spagnolo nella ghiaia. Il pilota d’oltralpe deve fare un long lap penalty che gli costa 2.5 secondi, ma questo non gli impedisce di essere sul podio. Ducati non ci sta ma deve accettare la decisione presa. Ad ogni modo il pilota Avintia dà la sua versione dei fatti: “Pol mi ha superato perché era un po’ più rapido e provava chiaramente a riprendere Binder, questo lo motivava. Ma dopo qualche giro ha cominciato a commettere qualche errore. È andato un po’ largo alla prima curva, così ho provato a passarlo tenendo bene la mia traiettoria. Pensavo che mi avesse visto, ma a quanto pare non è stato così”.

“Ho provato a passare all’interno perché c’era spazio – prosegue Zarco – e penso di essere passato piuttosto bene pensando che mi vedesse. Ma in gara bisogna provare a fare delle cose e non si ha sempre tutto il tempo per passare. Lui frena sempre molto forte ed è rapido in curva, quindi non è facile sorpassarlo in frenata. Questo è anche il motivo per cui è andato largo alla prima curva. Anche questo fa parte delle gare, ci infiliamo appena vediamo che l’avversario va largo ed a volte ci si tocca. Bisogna ricordarsi che disputiamo delle gare, non facciamo i balletti! Quando ho visto che ero stato penalizzato non stavo combattendo con nessuno, ma ero concentrato sul riprendere Morbidelli. Mi sono detto di scontare subito la penalità per evitare di essere raggiunto e perdere concentrazione”.

A margine della penalità, Zarco conquista un podio che è indice di una grande prestazione. Il francese commenta la sua gara: “Partendo dalla pole, l’obiettivo era di iniziare davanti con una buona partenza ed essere primo o secondo per sfruttare la gomma nuova e provare una fuga. Ma sono partito male e ho perso posizioni. Ho sentito di avere un buon passo solo quando Morbidelli si stava già allontanando, ma lottando con gli altri nel gruppo non sono riuscito a prendere Franco subito. All’inizio ho faticato molto, ma con il passare dei giri il mio passo è migliorato. Quando ho scontato la penalità ho pensato che avrei perso il podio, invece non è passato nessuno, quindi mi sono concentrato sul passare Franco, ma poi ho dovuto difendermi dagli attacchi di Rins, che negli ultimi giri era risalito e provava a superarmi. Ho chiuso le porte ed è andata bene”.

Quella di Zarco è la miglior Ducati al traguardo ed il francese sta imparando a conoscere la moto, dopo l’esperienza drammatica in KTM lo scorso anno e l’approdo in Avintia a novembre: “Devo migliorare la partenza, questa sarò di grande aiuto nelle prossime gare. Non posso dire di aver imparato cose nuove, ma ho confermato le cose che devo fare perfettamente sulla moto per essere più forte ed avere un miglior controllo della gara. Oggi però è stata una buona giornata, nonostante la penalità sono salito sul podio e questo vuol dire molto per me”.

