Zarco: “Con questa moto dovrei ambire alla top 10”

Sulla carta, Johann Zarco non ha un posto in Honda nel 2020, ma a nessuno sfugge che la situazione di Jorge Lorenzo è, attualmente, anomala. Perciò in molti pensano che l’arrivo del francese al team LCR potrebbe essere un passo verso la squadra ufficiale a partire dal prossimo anno. In Honda però continuano ad affermare di non contemplare questa ipotesi.

Nonostante questa situazione, il pilota transalpino non vuole vedere le sue gare nel 2019 come un esame: “Non ho nessuna pressione, è una nuova opportunità prima che finisca la stagione. Queste gare saranno utili per sapere il valore che ho”.

Zarco ha lasciato KTM prima del Gran Premio di Aragon e non corre da tre gare. Ora però deve riscattarsi nelle ultime fasi di questo campionato, in sella ad un’altra moto. Sarà anche una buona opportunità per verificare se il problema era di KTM o del suo stile di guida: “Il mio futuro ora è fatto di tre gare, bisogna vedere se avrò buone sensazioni. Non voglio fare troppi confronti tra le moto”.

Per quanto riguarda l’adattamento alla Honda del team LCR, il francese si mostra positivo ed afferma che sarà immediato. Nonostante non senta pressione e non si ritiene sotto esame, Zarco si pone un obiettivo minimo: “Il team parla italiano ed a me piace molto parlare italiano, l’ho già fatto quando correvo in Moto2. Con questa moto dovrei ambire a chiudere almeno entro i primi dieci”.