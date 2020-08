Zarco: "Bisognerebbe avere uomini veri per decidere"

Johann Zarco non ci sta e attacca pesantemente il collegio dei commissari dopo essere stato punito per l'incidente tra lui e Franco Morbidelli della scorsa settimana.

Ieri c'è stato un incontro nel quale i due piloti avevano commentato l'accaduto insieme al panel dei commissari FIM, ma il verdetto è arrivato solamente questa mattina, quando la Federazione Internazionale ha annunciato che il pilota dell'Avinta Racing sarà costretto a partire dalla pitlane nella gara di domenica.

Decisione che il francese non condivide e ai microfoni di Sky Sport MotoGP HD lo ha detto senza troppi giri di parole: "Bisognerebbe avere uomini veri per decidere, ma purtroppo non ci sono".

Poi è sceso nei dettagli per motivare questa sua affermazione: Hanno paura e non sanno cosa fare, quindi una volta decidono di sì e un'altra volta decidono di no. Anche Pol Espargaró ha avuto un incidente molto simile a quello di Brno, ma adesso sorride e fa sapere che è stato un incidente di gara, mentre una settimana prima io ero il diavolo per lui. Quelli che decidono e quelli che rimangono coinvolti nell’incidente non giudicano allo stesso modo".

Tra le altre cose, il ducatista ha già saltato la prima giornata di prove perché mercoledì è stato operato allo scafoide fratturato domenica scorsa. Dunque, ha dovuto attendere almeno 48 ore per presentarsi alla visita con i medici della FIM ed è stato dichiarato fit solo nel pomeriggio.

Anche per questo, pur non condividendo per niente la scelta di penalizzarlo, ha preferito non appellarsi, visto che non sa ancora di preciso quali saranno le sue condizioni fisiche fino a quando non salirà sulla sua Desmosedici GP.

"Avrei potuto fare appello, provare a lottare, ma ho deciso di mettermi a testa bassa e vedere come sarà la gara. Bisogna anche vedere se riuscirò a correre fino alla fine. Sono dichiarato fit, ma può essere che farò fatica. Non potevo essere al 100% adesso, quindi meglio prenderla adesso e poi tornare più forte" ha concluso.

