Yamaha suggerisce che Vinales ha cercato di rompere il motore in Stiria

Dopo la gara di domenica scorsa al Red Bull Ring, nella quale Vinales è rientrato nella pitlane prima di tagliare il traguardo, dopo che il display della sua M1 gli ha mostrato il messaggio "pitlane", Maverick ha detto che stava "vivendo un grande momento" prima che la gara venisse interrotta con la bandiera rossa.

Tuttavia, dopo l'interruzione e al ritorno ai box, le cose sono cambiate per il #12.

"Hanno fermato la gara, siamo rientrati ai box e mi hanno cambiato la frizione e la gomma, ed è stata una storia completamente diversa", si era lamentato.

Il padre del pilota è andato oltre domenica ed ha accusato la Yamaha di aver sabotato la moto di suo figlio in un post sui social media: "Il silenzio è troppo!!!! Quello che è successo oggi è vergognoso! Fare queste cose al pilota perché se ne sta andando", ha scritto Angel Vinales.

Yamaha ha emesso una dura dichiarazione giovedì, sospendendo il pilota per la gara di questo fine settimana in Austria e accusandolo di aver a sua volta cercato di danneggiare la moto.

Motorsport.com può riferire la squadra sostiene che Vinales ha cercato di andare oltre il limitatore del motore della sua M1 sulla strada nella corsia dei box quando è entrato nella corsia box alla fine della seconda gara, senza tagliare il traguardo.

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La squadra sostiene la sua versione con i dati telemetrici della moto, che nonostante abbia un limitatore di giri, proprio per evitare che questo accada in maniera involontaria, può essere deliberatamente portata oltre il limitatore, come un tecnico ha spiegato a questo scrittore.

Le accuse ricordano un episodio tra Suzuki e John Kocinski nel 1993.

Il genio americano, nonostante i buoni risultati nelle prime quattro gare della 250cc di quella stagione - due podi e due quarti posti - non aveva un buon rapporto con i vertici della squadra, e ad Assen fece esplodere il motore della moto, rifiutando di salire sul podio. Da allora, non ha mai più corso per la Suzuki.

Per Vinales l'intera situazione è una continuazione di ciò che lo ha portato a rescindere il restante anno del suo contratto con Yamaha nel 2022.

Persone che hanno familiarità con la situazione hanno riportato a Motorsport.com che, dopo la prima partenza del Gran Premio della Stiria, Maverick è venuto ai box e ha detto che il motore funzionava bene, di non toccarlo.

Tuttavia, hanno cambiato la frizione e gli ingegneri hanno collegato il computer, toccando il motore, che si è spento sulla griglia prima del giro di riscaldamento della seconda partenza, costringendo lo spagnolo a partire dalla corsia dei box.