Yamaha presenta la M1 2020 il 6 febbraio a Sepang

La Ducati sarà la prima squadra di MotoGP a presentare la sua squadra 2020 e forse sarà anche l'unica a farlo in Europa, almeno per quanto riguarda le strutture factory, che sembrano tutte indirizzate ad un lancio della stagione a pochi giorni dal via dei test in Malesia.

L'ultima ad essersi accodata a questo trend è la Yamaha: la Casa di Iwata, infatti, toglierà i veli alla nuova arma di Valentino Rossi e Maverick Vinales alla vigilia delle prove di Sepang, il 6 febbraio, e lo farà proprio in Malesia.

C'è grande attesa intorno alla nuova M1, perché non c'è dubbio che la Yamaha è tra i costruttori che sono stati più attivi nei test disputati a fine anno tra Valencia e Jerez. Anche perché questa dovrà essere la moto del rilancio definitivo, dopo che a cavallo tra il 2018 ed il 2019 si è vissuto un anno e mezzo davvero da dimenticare.

Tra le altre cose, si tratterà di una giornata particolarmente intensa, perché saranno presentate anche le Suzuki di Alex Rins e Joan, ma pure le altre M1, quelle con i colori Petronas che saranno affidate a Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Anche queste sempre in Malesia.

Come Ducati, che ha fissato il suo evento per il 23 gennaio a Bologna, anche Honda anticiperà la concorrenza, ma appena di un paio di giorni: i fratelli Marquez toglieranno i veli alla nuova RC213V il 4 febbraio a Jakarta.

Al momento invece non ci sono ancora informazioni riguardo alle presentazioni della KTM e dell'Aprilia, che dovrà mostrare la versione completamente rinnovata della RS-GP. E' probabile, però, che la Casa di Noale voglia prima cercare di avere più certezze intorno alla vicenda doping di Andrea Iannone, per capire se potrà essere o meno parte della sua squadra 2020.