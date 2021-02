Yamaha porterà un nuovo pacchetto aerodinamico in Qatar

Yamaha ha svelato lunedì la M1 che sarà guidata da Maverick Viñales e Fabio Quartararo nel 2021. Visivamente, la moto era praticamente invariata sia tecnicamente che in termini di design. Il blocco dello sviluppo ha impedito al marchio di Iwata di creare un prototipo completamente nuovo e gli ingegneri giapponesi hanno dovuto lavorare solo intorno al motore, che ha dato loro tanti grattacapi la scorsa stagione.

Tuttavia, il regolamento permette di lavorare su molti altri aspetti e anche se Yamaha ha preferito non rivelare le nuove caratteristiche durante la presentazione, anche se, quando la M1 farà il suo debutto in pista al test del Qatar a marzo, i piloti avranno nuovi componenti da provare.

"Introdurremo una nuova aerodinamica per il test in Qatar", ha detto il team manager Massimo Meregalli. "E poi lavoreremo sul telaio, sul forcellone posteriore per cercare di migliorare il controllo e l'equilibrio. Stiamo anche sviluppando un nuovo scarico. Quindi non possiamo toccare il cuore del motore, ma ci stiamo lavorando intorno per cercare di migliorare le prestazioni della moto".

"L'anno scorso a Valencia, Franky (Morbidelli) aveva un'ottima accelerazione con il suo motore, nonostante avesse un grande chilometraggio. È un'area dove stiamo cercando di migliorare ancora, perché con l'accelerazione possiamo guadagnare un po' di potenza che forse ci mancava alla fine del rettilineo", ha aggiunto.

La scorsa stagione Franco Morbidelli ha esposto le carenze della M1 2020, finendo secondo nel campionato del mondo e davanti ai tre piloti ufficiali su una moto teoricamente inferiore. Infatti, Viñales ha chiesto di tornare alla moto 2016. In Giappone hanno preso nota di ciò che è successo e per i test pre-campionato Yamaha mostrerà le sue contromosse.

"L'anno scorso siamo riusciti a capire i punti deboli della moto ufficiale e i punti forti della moto di Franky. In Giappone ci stanno lavorando. In Qatar porteremo molto materiale e da quello che mi è stato detto non ricordano quando hanno preparato così tanti pezzi l'ultima volta. Avremo tre piloti [di prova] in Qatar, non è mai successo prima. Quindi porteremo tutto il test team più i nostri quattro piloti regolari", ha spiegato Meregalli.

Oltre a cercare di guadagnare velocità massima, la Yamaha si è concentrata sulla correzione dei problemi di grip della M1.

"Nel 2016 avevamo una base davvero solida, la moto funzionava bene sulla maggior parte dei circuiti. La moto di Franky è più simile a quella. Quindi la direzione che Yamaha ha preso con la moto di quest'anno è probabilmente quella di avvicinarsi al telaio di Franky", ha osservato.