Yamaha non pensa di sostituire Rossi nelle 2 gare di Aragon

Il pilota di Tavullia ha annunciato ieri di essere risultato positivo al Coronavirus, cosa che gli ha impedito di recarsi ad Aragon per il primo round sul circuito spagnolo, ma molto probabilmente anche di partecipare al secondo, previsto per la prossima settimana.

In queste circostanze, sarebbe logico pensare che Jorge Lorenzo, che della Yamaha è collaudatore, possa sostituire il "Dottore" nel periodo in cui il pesarese sarà assente. Basta guardare anche quello che succede in Honda ed in Aprilia, dove sono Stefan Bradl e Bradley Smith a prendere il posto di Marc Marquez ed Andrea Iannone.

Meregalli però stamattina, poco prima dell'inizio delle prove libere, ha riconosciuto che la Yamaha in questo momento non pensa di sostituire Rossi neppure la settimana prossima.

Il regolamento stabilisce che una squadra è obbligata a sostituire un pilota che è assente da una gara se quella successiva non inizia entro dieci giorni dalla conferma dell'assenza. Questo è ciò che permetterebbe alla Yamaha di non sostituire il #46, visto che venerdì prossimo ne sarebbero passati solamente otto.

"Non pensiamo di sostituire Valentino la settimana prossima ad Aragon" ha dichiarato Meregalli ai microfoni di DAZN Spagna, ma confermando la cosa praticamente a tutte le televisioni presenti ad Alcaniz.

"Jorge sarebbe stato uno dei candidati, ma nel test di Portimao di qualche giorno fa abbiamo visto che dopo otto mesi di inattività deve riabituarsi alla velocità ed alla frenata. Ma se Rossi non potrò tornare a Valencia, Lorenzo lo sostituirà lì" ha aggiunto Meregalli, confermando che Valentino sta bene e che presenta solo alcuni sintomi lievi del COVID-19.