Yamaha: Gerloff gira al posto di Rossi venerdì a Valencia

La Yamaha ha confermato nella serata di giovedì che finalmente Rossi è risultato negativo al COVID-19 e che quindi è potuto partire alla volta di Valencia, dove ha dovuto sottoporsi ad un nuovo test prima di poter essere ammesso al paddock del Circuito Ricardo Tormo.

Rossi ha effettuato il test questa mattina, ma il risultato è atteso per la serata. Se dovesse risultare nuovamente negativo, Valentino quindi potrà tornare in pista nella FP3 di sabato mattina.

Mercoledì, la Yamaha aveva annunciato Gerloff, suo pilota nel Mondiale Superbike, come possibile riserva nel caso in cui Rossi non potesse correre questo fine settimana, dopo essere risultato positivo ad un primo test effettuato nella giornata di martedì.

La Yamaha ora ha confermato che Gerloff parteciperà alle due sessioni di venerdì a Valencia e che proseguirà per tutto il weekend se Rossi dovesse risultare positivo.

Una breve dichiarazione della Yamaha spiega: "Monster Yamaha MotoGP annuncia che Garrett Gerloff parteciperà alle due sessioni del GP d'Europa di oggi a Valencia, in Spagna, in attesa del test PCR che Valentino Rossi ha effettuato questa mattina e che sarà reso noto questa sera".

"Se il test del pilota italiano dovesse risultare nuovamente negativo, parteciperà al Gran Premio d'Europa di questo fine settimana a partire dalla FP3 di domani".