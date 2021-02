Yamaha conferma l'impegno in MotoGP fino al 2026

La stagione 2021 segna il 60° anno dell'impegno della Yamaha nei Gran Premio, visto che la Casa di Iwata ha fatto il suo debutto nel campionato del mondo nel 1961.

Nella sua permanenza nella classe regina, Yamaha ha vinto 17 titoli piloti della classe regina, a partire da quello di Giacomo Agostini nel 1975, con il più recente arrivato nel 2015 con Jorge Lorenzo.

L'attuale accordo tra Dorna e i costruttori termina nel 2021, con la Yamaha che è stata l'ultima a concordare un nuovo accordo, che dovrebbe essere annunciato ufficialmente a breve.

"Per quanto riguarda l'impegno in MotoGP, Yamaha sta celebrando il suo 60° anno nei Gran Premi", ha detto managing director Lin Jarvis durante l'evento di presentazione della squadra ufficiale del marchio nel 2021.

"Quindi, siamo entrati nel 1961, solo cinque o sei anni dopo la nascita dell'azienda".

"Quindi, siamo sicuramente impegnati in MotoGP, e posso dirvi che dopo questa conferenza stampa ci sarà un comunicato stampa che confermerà il nostro impegno per il prossimo periodo".

"Yamaha ha firmato l'accordo con Dorna per il periodo 2022-26. Quindi sono molto felice per questo ed è un segno della nostra intenzione".

La Yamaha si unisce quindi a KTM, Ducati e Honda come i costruttori che hanno firmato il nuovo accordo quinquennale, con Suzuki e Aprilia che dovrebbero a loro volta firmare a breve.

Team satellite: in lizza sia Petronas che VR46

La scorsa settimana Dorna ha annunciato di aver concordato un nuovo accordo di cinque anni con l'International Race Teams' Association (IRTA), consolidando il suo impegno con le squadre indipendenti della griglia fino al 2026.

I team indipendenti che hanno confermato il loro impegno in MotoGP oltre il 2021 sono LCR e Gresini. Yamaha attualmente fornisce a Petronas SRT delle moto supportate dalla factory, con Jarvis che ha confermato che terrà discussioni sia con SRT che con il team VR46 di Valentino Rossi in primavera.

"È vero che abbiamo un accordo triennale con il team Petronas, che scade alla fine di quest'anno", ha aggiunto Jarvis.

"E come avete visto dal comunicato stampa della scorsa settimana con IRTA e Dorna, i team indipendenti hanno firmato per altri cinque anni".

"Quindi, quest'anno sarà un periodo di rinegoziazione con i team satellite in generale e credo che non sia solo la Yamaha ad essere nel mezzo delle trattative".

"Nella nostra situazione, sicuramente il team Petronas ha fatto estremamente bene da quando abbiamo iniziato con loro. Non c'è dubbio sulle loro capacità e abilità come squadra. VR46 entrerà o no? Questa è la domanda".

"Da quello che ho capito, hanno un'opzione che scade in un certo momento, e credo che stiano seriamente considerando di entrare".

"Quindi, come Yamaha, continueremo a discutere con i candidati che sono disponibili, e questo immagino significhi sicuramente Petronas e VR46, a causa del loro rapporto a lungo termine con l'azienda".

"Non è ancora iniziato nulla, non ci sono trattative sul tavolo al momento, ma questo inizierà ad aprile e maggio".