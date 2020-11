Maverick Vinales aveva rivelato ieri che uno dei membri del suo team era risultato positivo al COVID-19, e che lui stesso era in attesa dell'esito di un test PCR effettuato in precedenza.

In serata poi la Yamaha ha rilasciato un comunicato confermando la cosa ed aggiungendo che questa persona ha immediatamente lasciato il Circuito Ricardo per iniziare l'autoisolamento, ma anche che è stata effettuata una valutazione del rischio per determinare se ci fossero altre persone da isolare.

Dopo una "approfondita analisi del rischio", Yamaha ha ritenuto che altri quattro membri del team - tra cui il team manager Meregalli - dovessero essere messi in autoisolamente fino a lunedì 16 novembre.

La Yamaha ha spiegato che queste quattro persone, tra cui Meregalli, sono risultati negativi al test PCR di venerdì e rimarranno in stretto contatto con il team, per cercare di offrire comunque il miglior supporto possibile allo staff presente in pista.

La Casa di Iwata ha aggiunto che nessuno del resto del resto della squadra, sia nel box di Vinales che in quello del rientrante Valentino Rossi - che torna proprio oggi dopo essere stato positivo al COVID-19 - è a rischio, grazie al rigore con cui sono state rispettate le norme precauzionali e che nessuno dei membri isolati sarà sostituito per questo weekend.

Tutto questo è avvenuto un mese dopo che sei membri della Yamaha, tra cui il project leader Takahiro Sumi, sono stati costretti a saltare i GP di Francia e di Aragon dopo che un membro del team era risultato positivo al Coronavirus. Ma anche dopo che Rossi ha saltato le due gare di Motorland Aragon, essendo risultato positivo al suo rientro in Italia dopo Le Mans.

Dopo essere risultato ancora positivo al test effettuato nella giornata di martedì, Rossi ne ha fatto un altro giovedì, che ha dato esito negativo, permettendogli di partire per Valencia, dove dopo un secondo tampone negativo ha ottenuto il via libera per tornare in pista oggi.

Nella prima giornata di prove del GP d'Europa, sulla sua M1 era salito Garrett Gerloff, pilota statunitense proveniente dal Mondiale Superbike, che ha concluso il suo primo assaggio su una MotoGP al 19esimo posto, scalando però la classifica fino alla quinta posizione nella FP2, quando la pista era umida.

L'assenza dei membri del suo team è la seconda mazzata del weekend per Vinales, che domani sarà costretto a prendere il via dalla pitlane, avendo superato il limite consentito di motori per la stagione, montando il sesto sulla sua M1.