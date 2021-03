Yamaha celebra i 60 anni di corse con una livrea speciale

Il Circuito di Losail ospita la seconda sessione di test della MotoGP, che si sta preparando all’inizio della stagione, in programma a fine marzo su questa stessa pista. Nella prima giornata odierna vedremo girare una Yamaha con una livrea speciale, che celebra il 60esimo anniversario della storica casa che ormai è presenza fissa nel mondiale.

Sarà solo Cal Crutchlow a portare in pista la livrea bianca e rossa, che ricorda i colori originari della squadra. Il tester è stato scelto come rappresentante, mentre i due piloti titolari continueranno ad avere la solita livrea blu scura. Il britannico si ritrova così a celebrare un nuovo traguardo di Yamaha, che già dieci anni fa aveva proposto una livrea molto simile nei Gran Premi di Assen e Laguna Seca per festeggiare il 50esimo.

Il collaudatore britannico esprime il proprio entusiasmo per essere stato scelto nel celebrare questo traguardo: “Sono onorato di essere stato scelto per guidare oggi la WGP YZR-M1 con la livrea del 60esimo anniversario per rendere omaggio al duro lavoro di molti piloti e impiegati Yamaha durante questi 60 anni. La moto è straordinaria! Il paddock della MotoGP senza Yamaha è inimmaginabile attualmente, è un’azienda chiave grazie alla visione condivisa e all’impegno di molti piloti, ingegneri e staff. Per quanto mi riguarda, ho iniziato la mia carriera in MotoGP in un team satellite Yamaha. Ho anche preso parte alle celebrazioni per il 50esimo anniversario. È speciale essere presente ad entrambi questi traguardi per Yamaha. Sono tornato recentemente come collaudatore dopo sette anni via da Yamaha e mi sto divertendo molto in questa esperienza. La passione di Yamaha per il motorsport è più forte che mai ed è davvero di grande motivazione”.

Anche Hiroshi Ito, General Manager della sezione sviluppo, commenta la novità che verrà portata in pista oggi: “Vogliamo esprimere la nostra più sincera gratitudine verso i nostri fan, sponsor e fornitori per il loro supporto e per la passione costante, e verso i molti piloti e predecessori che hanno contribuito con grande impegno per il raggiungimento di grandi obiettivi nei 60 anni di partecipazione al mondiale. Dallo scorso anno, il Covid-19 ha raggiunto e condizionato in maniera importante tutto il mondo e la situazione è ancora grave. A dispetto di questo scenario, lo scorso febbraio abbiamo annunciato che continueremo a partecipare al Mondiale per altri cinque anni, dal 2022 al 2026. La YZR-M1 con la livrea del 60esimo anniversario significa più di un traguardo e guarda ai passi fatti dai nostri predecessori. Avere una passione seconda a nessuno, credere nel potere del moto sport e dare spettacolo al mondo sono un simbolo di determinazione. Non vediamo l’ora di lottare per il titolo nel 2021”.

