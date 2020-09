Yamaha ammette: "Stiamo sprecando l'assenza di Marquez"

L'infortunio di Marc Marquez ha disegnato un panorama completamente nuovo in MotoGP. Dopo due anni di dominio assoluto del pilota della Honda, al quinto GP dell'anno in testa alla classifica c'è Fabio Quartararo, che però è anche il pilota con il minor numero di punti raccolti da quando è entrato in vigore questo sistema di punteggio nel 1993.

"El Diablo" ha vinto le prime due gare a Jerez con autorità, ma poi è crollato. In tre gare ha totalizzato solo 20 punti ed ora Andrea Dovizioso lo segue di appena 3 lunghezze.

Qualcosa di simile sta accadendo alla Yamaha più in generale. Sul circuito andaluso sono arrivate una doppietta ed una tripletta, ma da allora solo Franco Morbidelli è riuscito a piazzare una M1 sul podio, chiudendo secondo a Brno.

La mancanza di prestazioni della M1 è stata aggravata dai problemi di affidabilità del motore che hanno avuto fin dall'inizio del campionato e dai guasti ai freni che hanno subito in Austria.

Tutte queste circostanze hanno portato i piloti della Yamaha a perdere un numero significativo di punti in una stagione che sembrerebbe propizia per andare a caccia di un titolo che manca dal 2015.

"Diciamo solo che, in qualche modo, stiamo sprecando l'assenza di Marquez" ha ammesso il team manager Massimo Meregalli ai microfoni di DAZN. "Sicuramente questo può piacere a lui, ma non tanto agli altri. Dobbiamo cercare di trarre vantaggio dalle assenze".

Il manager italiano non è stato in grado di dare una spiegazione a queste difficoltà, ma ha aggiunto che la priorità è quella di vincere il campionato con uno dei suoi piloti.

"Penso che sia difficile da giustificare. E' un misto di circostanze che, purtroppo, non possiamo sfruttare come vorremmo. Parlo per la Monster Energy Yamaha e sarebbe bello se vincessimo noi. Ma se non sarà così, l'importante è che vinca una Yamaha".

Nel lato del box di Maverick Vinales sembrano essere d'accordo con Meregalli. Il catalano era secondo in campionato dopo Jerez, staccato di 10 punti da Quartararo, ma ora è solo quinto a 22 lunghezze, avendo portato a casa solo 8 punti in tre gare.

"Sinceramente, abbiamo buttato via diverse opportunità per prendere un bel po' di punti" ha detto il capo tecnico, Esteban Garcia. "Siamo un po' a corto di armi per tutti i piloti Yamaha. E' stato un anno difficile per tutti. E' chiaro che in alcuni momenti, a causa di circostanze differenti, ci manca qualcosa, ma abbiamo anche qualcosa da sfruttare quando le circostanze sono favorevoli".

Il tecnico spagnolo ha minimizzato poi sul fatto che il suo pilota abbia già utilizzato tutti i cinque motori che ha in allocazione per questa stagione.

"E' vero che abbiamo perso alcuni motori, anche con Valentino e Morbidelli, ma basta allungare il chilometraggio degli altri. Siamo nella nostra bolla, ma all'esterno la situazione non è facile. E' tutto abbastanza fermo nelle fabbriche, quindi le evoluzioni non arriveranno troppo in fretta" ha concluso.