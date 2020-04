Yamaha allontana il ritorno di Jorge Lorenzo a tempo pieno

Lorenzo si è ritirato dalla MotoGP alla fine dello scorso anno a seguito di una stagione disastrosa con la Honda, anche se ha firmato con Yamaha in inverno per diventarne il collaudatore della Casa di Iwata.

Il tre volte campione della classe regina avrebbe dovuto fare la sua apparizione come wild card sulla M1 al Gran Premio di Catalogna prima che fosse rimandato dalla pandemia del Coronavirus.

Durante il test pre-campionato in Malesia - dove Lorenzo ha guidato la M1 2019 nell'ultimo giorno - ha ammesso che un ritorno a tempo pieno era leggermente più probabile, anche se ha insistito che era ancora convinto al 98% del suo ritiro, e più recentemente ha affermato che "non sarebbe a corto di offerte" se decidesse di invertire la sua decisione.

Tuttavia, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Jarvis ha dichiarato di non essere sicuro di quanto sia fattibile un ritorno per Lorenzo.

"Potrebbe essere un'altra soluzione per Petronas o altri, con noi ha un contratto di un solo anno. Il test a Sepang è servito a fargli ritrovare la Yamaha e certi automatismi" ha detto Jarvis.

"Anche lui ora è confuso: diventa difficile decidere se tornare a correre senza poter girare. Doveva fare la wild card a Barcellona, ora non sappiamo nemmeno se saranno permesse in questa stagione" ha aggiunto.

Valentino Rossi ha suggerito durante il test di Sepang di febbraio che l'ex compagno di squadra Lorenzo potrebbe tornare a correre nel 2021, se lo scegliesse, e ha ribadito questa opinione in una recente intervista sui social media organizzata dalla Yamaha.

Rossi ha perso il suo posto nella squadra ufficiale Yamaha per il 2021, ma gli è stato garantito il pieno supporto nel caso in cui volesse continuare, cosa che ha indicato come probabile nelle uscite più recenti.

Negli ultimi mesi si è diffusa la voce di un potenziale "dream team" Petronas che vedrebbe Rossi e Lorenzo come compagni di squadra per la terza volta nella loro carriera.

Quando gli è stato domandato di questa possibilità, Rossi ha risposto: "Penso che Franco (Morbidelli) non sia molto felice, questo è un grosso problema perché Franco l'anno scorso è stato bravo, ma Quartararo andava meglio".

"Ma durante i test invernali Franco è stato molto veloce, quindi penso che darà il massimo per mantenere un posto in quella squadra. Quindi non so cosa deciderà Lorenzo, e forse la Yamaha dovrà fare cinque moto".

Jarvis non è parso troppo convinto dalla prospettiva di Rossi e Lorenzo come compagni di squadra in Petronas, vista la preferenza della squadra per i corridori più giovani.

"Sarebbe interessante, anche perché non sarei io a doverli gestire... Ma credo sia improbabile: lo scopo principale del Team Petronas è crescere la prossima generazione".