VR46 saluta Morbidelli: lascerà la squadra e la MotoGP a fine 2026. Lo attende la Ducati ufficiale in SBK

In attesa dell'annuncio dell'ingaggio di Nicolò Bulega per la prossima stagione, che dovrebbe arrivare a breve, la Pertamina Enduro VR46 ha confermato che Franco Morbidelli lascerà la squadra al termine della stagione, e lo ha fatto con un video pubblicato sui suoi canali social.

"Alla fine di questa stagione, il nostro percorso insieme a Franco Morbidelli giungerà al termine", recita il messaggio che accompagna il video su Instagram. "Ci sono stati podi, battaglie e tanti momenti da festeggiare, ma ciò che ci porteremo dietro va ben oltre la pista. Siamo felici di aver potuto condividere questo percorso con te, Franky".

Questo significa anche che per il pilota romano trapiantato a Tavullia l'avventura in MotoGP si concluderà al termine del 2026, perché oltre al posto alla VR46 ne è rimasto solamente uno alla KTM Tech3, che però sarà del rookie australiano Senna Agius, anche se la cosa deve ancora essere ufficializzata dalla squadra diretta da Guenther Steiner.

Morbidelli lascia quindi la classe regina dopo nove stagioni, nelle quali ha raccolto tre vittorie, tutte nel 2020, anno in cui è stato vice-campione del mondo. Quello sembrava il trampolino per una grande carriera, ma poi gli infortuni hanno finito per frenare l'ascesa di "Franky", nonostante abbia difeso per due anni e mezzo i colori della squadra ufficiale Yamaha ed abbia avuto a disposizione una Ducati in versione factory nella stagione 2024, vissuta con i colori Pramac.

Proprio all'inizio di quell'anno è stato purtroppo vittima di un brutto incidente a Portimao, durante un test privato Ducati con le Panigale V4 stradali, nel quale aveva riportato un forte trauma cranico, che ha finito per rallentare l'adattamento alla moto bolognese. Nell'ultimo biennio poi è approdato in quella che possiamo definire a tutti gli effetti la sua squadra di famiglia, visto che Morbidelli è stato di fatto il primo allievo della VR46 Riders Academy.

Nel 2025, forte anche di una GP24 che in molti hanno definito quasi come la moto perfetta, è finalmente riuscito a tornare competitivo, con il settimo posto finale nel Mondiale, due piazzamenti a podio domenicali ed altrettanti nelle Sprint. Nella prima parte del 2026 invece, alle prese con una moto capricciosa come la GP25, ha fatto decisamente più fatica e per il momento il suo miglior risultato è l'ottavo posto nella gara inaugurale in Thailandia, che è anche la sua unica top 10 domenicale.

Un proverbio dice però che "quando si chiude una porta, si apre un portone" ed è un po' quello che è successo per Franco in questo caso. Se è vero che dovrà lasciare la MotoGP, approderà nel Mondiale Superbike dalla porta principale, perché sarà lui a sostituire Bulega sulla Ducati ufficiale con cui il reggiano è stato capace di vincere 26 delle 27 gare disputate in questa stagione. Tra le altre cose, Franco avrà anche il vantaggio di conoscere le gomme Michelin, con cui ha corso tanti anni nella classe regina, che dal prossimo anno approderanno tra le derivate di serie.

Dunque, per lui potrebbe esserci la concreta opportunità di provare a concere il bis al titolo iridato che ha conquistato in Moto2 nel 2018. Senza dimenticare che in questo paddock è già stato vincente, perché nel 2013 ha conquistato il titolo della Superstock 600, proprio prima di spostarsi in Moto2 nella stagione successiva. Inoltre, non sarà l'unico pilota di MotoGP a fare questo passo, visto che in pista dovrebbe ritrovare anche Jack Miller su una Yamaha e Brad Binder su una BMW, ma che anche Alex Rins è alla ricerca di una sella nella categoria.