Vinales: "Voglio una stagione piena di bei ricordi!"

Maverick Vinales è stato senza ombra di dubbio uno dei piloti più svantaggiati dall'esplosione della pandemia del COVID-19. Il pilota della Yamaha era stato il più brillante di tutti nei test invernali e si presentava al via della stagione 2020 con l'ambizione di diventare l'anti-Marquez.

Ambizione che comunque lo spagnolo non sembra aver accantonato del tutto, forte proprio di un grande inverno e del fatto che alla fine tutti dovranno ripartire proprio da lì questo fine settimana a Jerez de la Frontera, dopo essere stati quattro mesi lontani dalle proprie moto.

"Sono felice che l'attesa sia finita! Abbiamo concluso i test invernali in maniera positiva: ho fatto un buon pre-campionato, perché sono stato tranquillo ed ho avuto un buon ritmo sia in Malesia che in Qatar, quindi penso che arriverò alla prima gara in buona forma" ha detto Maverick.

Il tracciato andaluso, però, è differente da quelli visitati in inverno, quindi bisognerà provare a ripartire con il piglio giusto, anche se in questo momento la cosa che conta di più è risalire finalmente in sella alla M1.

"Jerez è una pista molto diversa, quindi domani dovremo vedere quale sarà la situazione. Non vedo l'ora di tornare in moto, a tutto gas, e sentire il feeling della gara. Sarà anche bello ritrovare la squadra, perché mi sono mancanti tutti tantissimo".

Per farsi un'idea dei valori in campo domani ci sarà una giornata di test, con a disposizione due sessioni da 90 minuti, che Vinales spera possa essere il preludio ad un'annata di soddisfazioni.

"Una cosa la sappiamo per certo: tutti i tifosi guarderanno il GP di Spagna da casa, quindi voglio fare tutto il possibile durante i test per preparami a una bella battaglia per la vittoria o per il podio di domenica. Voglio che questa sia una stagione piena di bei ricordi!".

Guarda la MotoGP live su DAZN. Sempre a 9,99€ al mese