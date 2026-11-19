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Vinales valuta di diventare un sostituto 'freelance': "Voglio continuare in MotoGP"

Maverick Vinales non ha una sella per la prossima stagione in MotoGP, ma si rifiuta di accettare che la sua carriera nella classe regina sia finita e valuta la possibilità di essere un sostituto, anche "freelance" se necessario.

Germán Garcia Casanova

Pubblicato: 19 nov 2026, 14:32

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Maverick Viñales este jueves en Portimao

Foto di: Motorsport.com

Maverick Vinales ha lasciato il Qatar due settimane fa convinto che non avrebbe continuato a correre quest'anno se non fosse riuscito a recuperare dall'infortunio alla spalla sinistra che lo perseguita dallo scorso anno, quando è caduto in Germania.

Questo giovedì, alla vigilia del GP del Portogallo, tuttavia, il pilota della KTM Tech3 si è mostrato più ottimista. "Dopo aver riposato due settimane, mi sento molto meglio", ha assicurato.

"In Qatar mi faceva molto male la spalla e non avevo voglia di salire sulla moto. Ma ora il dolore è diminuito molto. Abbiamo fatto molte gare di seguito e si era accumulata molta fatica. Questa settimana ho riposato e ora bisogna vedere se mi regge per tutto il fine settimana o se il dolore torna quando salirò venerdì sulla moto", ha spiegato.

Per Maverick, quelle di Portimao e Valencia sono le ultime due gare con KTM e Tech3 e, per il momento, le ultime in MotoGP. Una situazione che lo spagnolo si rifiuta di accettare.

Motorsport.com aveva anticipato lo scorso mese di aprile l'intenzione della MotoGP di creare la figura dei piloti di riserva, come in Formula 1. Una possibilità che potrebbe essere interessante per Vinales, e ancora di più dopo aver visto la piaga di infortuni e sostituzioni che la categoria ha vissuto questa stagione.

"Certo che sarebbe un'alternativa, io voglio correre in MotoGP e cercherò il modo di farlo. Il mio piano è, prima, recuperare dalla spalla, c'è tempo, e poi trovare il modo di tornare a correre qui. Ci sto provando", ha sottolineato.

Una possibilità che, per il momento, non sembra avere seguito. "Per ora zero, non c'è niente", ha ammesso il pilota, che sarebbe persino disposto a diventare un pilota indipendente "freelance" per competere con il costruttore che richiedesse i suoi servizi.

"Beh, sarebbe perfetto, potrei persino fare tutta la stagione e provare tutte le moto", ha scherzato. "Non credo che me lo permetterebbero", ha aggiunto prima di dare, persino, un prezzo alla sua presenza in un fine settimana. "Centomila euro", ha detto tra le risate.

"Scherzi a parte, la realtà in questo momento è che dopo Valencia me ne vado a casa, ma continuo a lavorare per tornare". Un piano in cui non rientra la sala operatoria, per il momento.

"Voglio recuperare senza operarmi alla spalla, perché questo mi terrebbe fuori fino all'estate", ha previsto prima di chiarire, ancora una volta: "Non prendo in considerazione di correre in nessun'altra categoria che non sia la MotoGP".

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